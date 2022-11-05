Lider Şahin kimdir, kaç yaşında? Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin de çok ünlü bir isim! Sevgililerine bir bakın

Selami Şahin’in oğlu olan Lider Şahin babasının izinden gidip müzik dünyasında boy gösteriyor. 1985 yılında dünyaya gelen Mehmet Lider Şahin aşk hayatıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Şimdilerde Ecem Çırpan ile beraber olan Şahin’in eski sevgilileri arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor.

Didem - Selami çiftinin ilk çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelen ve ismini, babasının yakın arkadaşı Zeki Müren’in koyduğu Lider Şahin, Didem Soydan ile de beraber olmuştu.

Lider Şahin’in İrem Derici ile olan ilişkisi de magazin gündeminde uzun bir süre yer almıştı.

BOMBA İDDİA! SELAMİ ŞAHİN İREM DERİCİ’NİN ŞARKISINI OKUDUĞUNU GÖRÜNCE…

Mart ayında Şarkılar Bizi Söyler programına İrem Derici konuk oldu. İrem Derici'nin fragmanda eski aşkı Lider Şahin'in babası olan Selami Şahin'in "Sefam Olsun" şarkısını okuduğu görüldü.

İddiaya göre Selami Şahin ekranda oğlunun eski aşkının şarkısını okuduğunu görünce çok sinirlendi. 2. Sayfa’nın özel haberine göre, Selami Şahin tanıtımda bunu görür görmez yapımcıya ihtarname gönderdi.

Şahin'in "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği iddia edildi.

