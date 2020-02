Ligden çekilen Cizrespor'da vedalaşma töreni

Cizre Spor tesislerinde gerçekleşen vedalaşmada teknik heyet, sporcular ve kulüp çalışanlarına yönelik kısa bir konuşma yapan Sefinç, bu kulübe 10 yıldan bu yana emek verdiğini belirterek, “10 yıldır futbol adına, spor adına Türk sporuna hizmet etmek için her zaman var gücümüzle genç yaşımızdan bu yaşımıza kadar mücadele verdim. Onun için çok üzgünüm. Bu olay gerçekten anlatılmaz bir duygudur. Bu kadar emek verdim ama bu kadar da yalnız bırakıldım. Bu şekilde olmasını istemezdik. Bu alınan kararda herhangi bir kulüp oyunu, politika ya da siyaset yok. Bize yönelik gerçekleşen adaletsiz, hukuksuz kararlar ve takımın yalnız bırakılması bizim bu kararı almamıza neden oldu. Çünkü geçen sezon da play-off potasına gireceğimiz zaman aynı baskılara, aynı hakem ve gözlemci kararlarına maruz kaldık. Bu sezon da maalesef aynı senaryolar gerçekleşiyor. Oynadığımız son üç maçta yapılan hakem hataları ve Cizre Spor’a karşı verilen adaletsiz kararlar bizim bu kararı almamıza neden oldu. Sezon başında sizlerle yaptığımız bir anlaşma ve sözleşme var. Onun için hakkınızın geçmesini istemiyorum ve ödemeleriniz yapılacaktır. İnşallah bundan sonra sizler Türk futboluna ve gençlerimize örnek olursunuz. Bu vesile ile kulübe vermiş olduğunuz emekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

EVREN HORAZAL: FUTBOLCULARIN BU KARARA GÖNLÜ RAZI DEĞİL

Cizre Sporlu futbolculardan Evren Horazal ise haklarının yenildiğini savundu.

Horozal, “Ben ve takım arkadaşlarım senin burada olman adına elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bütün oluşumların içinde olacağımızdan emin olmanızı istiyoruz. Biz gerekirse gerektiği her yere gideriz, biz boynumuzu eğeriz bundan yana da bir sıkıntı yoktur. Çünkü sizi seviyoruz. 10 yıldan bu yana verdiğiniz bu emeğin karşılığında bu şekilde bırakıp gidemezsiniz çünkü bizim gönlümüz buna razı değil. Onun için biz sizinle vedalaşmak istemiyoruz. Çünkü sizin gözünüzün içine bakan binlerce çocuk var. Burada 15 günde bir maç oynansın takımımızı görüp izleyelim, başkanımızı görüp alkışlayalım diye kalbi kıpır kıpır atan çocuklar var. Yani bizim gönlümüz buna razı değil. Onun için taraftarlar olsun, biz futbolcular olsun bu karardan sizi döndürmek için her türlü oluşumun içinde olacağız. Biz sizinle vedalaşmak istemiyoruz. Gelip elinizi sıkar size sarılırız ama sizinle vedalaşmayız. Buna ne benim ne de diğer futbolcu arkadaşların gönlü razı değildir” diye konuştu.