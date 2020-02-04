Ligden çekilen Cizrespor'da vedalaşma töreni

TFF 3. Lig 2. Gurup’ta mücadele eden Cizre Spor, geçtiğimiz hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçta Ağrı Spor’a karşı 1-0 yenildi. Alınan yenilgide hakemin hataları olduğunu savunan yönetim, teknik heyet ve sporcuların hakeme yapmış olduğu itirazlar sonuç vermeyince Cizre Spor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, son zamanlarda gerek iç sahada gerekse dış sahada hakemlerin takımlarına yönelik adaletsiz kararlar verdiğini iddia ederek Cizre Spor’u ligden çektiğini açıkladı.

Ligden çekilme kararını dün federasyona gönderen Cizre Spor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, bugün son kez futbolcularla bir araya gelerek vedalaştı. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Cizre Spor tesislerine gelen ve bir hayli mutsuz olduğu gözlenen Başkan Sefinç, sporcu, teknik heyet ve kulüp çalışanları ile vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"10 YILDIR TÜRK FUTBOLUNA HİZMET İÇİN ÇALIŞTIM"

Cizre Spor tesislerinde gerçekleşen vedalaşmada teknik heyet, sporcular ve kulüp çalışanlarına yönelik kısa bir konuşma yapan Sefinç, bu kulübe 10 yıldan bu yana emek verdiğini belirterek, “10 yıldır futbol adına, spor adına Türk sporuna hizmet etmek için her zaman var gücümüzle genç yaşımızdan bu yaşımıza kadar mücadele verdim. Onun için çok üzgünüm. Bu olay gerçekten anlatılmaz bir duygudur. Bu kadar emek verdim ama bu kadar da yalnız bırakıldım. Bu şekilde olmasını istemezdik. Bu alınan kararda herhangi bir kulüp oyunu, politika ya da siyaset yok. Bize yönelik gerçekleşen adaletsiz, hukuksuz kararlar ve takımın yalnız bırakılması bizim bu kararı almamıza neden oldu. Çünkü geçen sezon da play-off potasına gireceğimiz zaman aynı baskılara, aynı hakem ve gözlemci kararlarına maruz kaldık. Bu sezon da maalesef aynı senaryolar gerçekleşiyor. Oynadığımız son üç maçta yapılan hakem hataları ve Cizre Spor’a karşı verilen adaletsiz kararlar bizim bu kararı almamıza neden oldu. Sezon başında sizlerle yaptığımız bir anlaşma ve sözleşme var. Onun için hakkınızın geçmesini istemiyorum ve ödemeleriniz yapılacaktır. İnşallah bundan sonra sizler Türk futboluna ve gençlerimize örnek olursunuz. Bu vesile ile kulübe vermiş olduğunuz emekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.