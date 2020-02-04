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Ligden çekilen Cizrespor'da vedalaşma töreni

FUTBOL HABERLERİ  | 04.02.2020 10:58 | Son Güncelleme

Takımlarına yönelik haksız ve hukuksuz kararlar verildiği iddiası ile ligden çekilme kararı alan Cizre Spor Futbol Kulübü Başkanı Maruf Sefinç, tesislere giderek futbolcularla vedalaştı. Sefinç futbolcularla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ligden çekilen Cizrespor'da vedalaşma töreni

TFF 3. Lig 2. Gurup’ta mücadele eden Cizre Spor, geçtiğimiz hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçta Ağrı Spor’a karşı 1-0 yenildi. Alınan yenilgide hakemin hataları olduğunu savunan yönetim, teknik heyet ve sporcuların hakeme yapmış olduğu itirazlar sonuç vermeyince Cizre Spor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, son zamanlarda gerek iç sahada gerekse dış sahada hakemlerin takımlarına yönelik adaletsiz kararlar verdiğini iddia ederek Cizre Spor’u ligden çektiğini açıkladı.

Ligden çekilme kararını dün federasyona gönderen Cizre Spor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, bugün son kez futbolcularla bir araya gelerek vedalaştı. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Cizre Spor tesislerine gelen ve bir hayli mutsuz olduğu gözlenen Başkan Sefinç, sporcu, teknik heyet ve kulüp çalışanları ile vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"10 YILDIR TÜRK FUTBOLUNA HİZMET İÇİN ÇALIŞTIM"

Cizre Spor tesislerinde gerçekleşen vedalaşmada teknik heyet, sporcular ve kulüp çalışanlarına yönelik kısa bir konuşma yapan Sefinç, bu kulübe 10 yıldan bu yana emek verdiğini belirterek, “10 yıldır futbol adına, spor adına Türk sporuna hizmet etmek için her zaman var gücümüzle genç yaşımızdan bu yaşımıza kadar mücadele verdim. Onun için çok üzgünüm. Bu olay gerçekten anlatılmaz bir duygudur. Bu kadar emek verdim ama bu kadar da yalnız bırakıldım. Bu şekilde olmasını istemezdik. Bu alınan kararda herhangi bir kulüp oyunu, politika ya da siyaset yok. Bize yönelik gerçekleşen adaletsiz, hukuksuz kararlar ve takımın yalnız bırakılması bizim bu kararı almamıza neden oldu. Çünkü geçen sezon da play-off potasına gireceğimiz zaman aynı baskılara, aynı hakem ve gözlemci kararlarına maruz kaldık. Bu sezon da maalesef aynı senaryolar gerçekleşiyor. Oynadığımız son üç maçta yapılan hakem hataları ve Cizre Spor’a karşı verilen adaletsiz kararlar bizim bu kararı almamıza neden oldu. Sezon başında sizlerle yaptığımız bir anlaşma ve sözleşme var. Onun için hakkınızın geçmesini istemiyorum ve ödemeleriniz yapılacaktır. İnşallah bundan sonra sizler Türk futboluna ve gençlerimize örnek olursunuz. Bu vesile ile kulübe vermiş olduğunuz emekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

EVREN HORAZAL: FUTBOLCULARIN BU KARARA GÖNLÜ RAZI DEĞİL

Cizre Sporlu futbolculardan Evren Horazal ise haklarının yenildiğini savundu.

Horozal, “Ben ve takım arkadaşlarım senin burada olman adına elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bütün oluşumların içinde olacağımızdan emin olmanızı istiyoruz. Biz gerekirse gerektiği her yere gideriz, biz boynumuzu eğeriz bundan yana da bir sıkıntı yoktur. Çünkü sizi seviyoruz. 10 yıldan bu yana verdiğiniz bu emeğin karşılığında bu şekilde bırakıp gidemezsiniz çünkü bizim gönlümüz buna razı değil. Onun için biz sizinle vedalaşmak istemiyoruz. Çünkü sizin gözünüzün içine bakan binlerce çocuk var. Burada 15 günde bir maç oynansın takımımızı görüp izleyelim, başkanımızı görüp alkışlayalım diye kalbi kıpır kıpır atan çocuklar var. Yani bizim gönlümüz buna razı değil. Onun için taraftarlar olsun, biz futbolcular olsun bu karardan sizi döndürmek için her türlü oluşumun içinde olacağız. Biz sizinle vedalaşmak istemiyoruz. Gelip elinizi sıkar size sarılırız ama sizinle vedalaşmayız. Buna ne benim ne de diğer futbolcu arkadaşların gönlü razı değildir” diye konuştu.

ENDER KILIÇ: TAKIMI YARI YOLDA BIRAKMAYACAĞIZ

Futbolculardan Ender Kılıç ise bugüne kadar başkanlarının arkasında olduklarını vurgulayarak, “Başkanımız da bizim arkamızda oldu. Biz sizin gitmemeniz ve takımın ligden çekilmemesi için ne gerekiyorsa, nereye gidilecekse, ne yapılacaksa, ne konuşulacaksa hepsini yapacağız. Burada verilen bu savaşı hiçbir arkadaşımız bırakıp gitmeyecek ve bu takımı hak ettiği yere getirmek için savaşmaya devam edecektir. Çünkü Cizre halkının futbolu ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini cadde ve sokaklarda gezerken bize verilen değerden çok iyi biliyoruz. Cizre’nin ve gençlerin tek sosyal aktivitesi olan futbolun burada bu şekilde bitmesini istemiyoruz ve böyle bir şeyi de kabul etmiyoruz. Onun için sizinle vedalaşmayacağız tam tersine sizi bu karardan döndürmek için teknik heyet, futbolcular, taraftarlar olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Sefinç futbolcularla tek tek vedalaştı. Sefinç futbolcularla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Başkanın ağladığını gören sporcu ve kulüp çalışanları da gözyaşlarını tutamadı.

Vedalaşmanın ardından Başkan Sefinç ve yöneticiler tesislerden ayrıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cizrespor Maruf Sefinç

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