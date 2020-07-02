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Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı

FRANSA HABERLERİ  | 02.07.2020 18:14 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın hazır olduğunu "kartal" benzetmesi yaparak takipçileriyle paylaştı.

Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı

Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda çekilmiş fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Türk kartalımız yeniden uçmaya hazır, iyi görünüyor." ifadesi yer aldı.

Takımının 21 Aralık 2019'da Monaco ile deplasmanda oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan 23 yaşındaki futbolcu, sezonu kapamıştı.


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