Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı

Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda çekilmiş fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Türk kartalımız yeniden uçmaya hazır, iyi görünüyor." ifadesi yer aldı.
Takımının 21 Aralık 2019'da Monaco ile deplasmanda oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan 23 yaşındaki futbolcu, sezonu kapamıştı.
???? @yaziciyusuf97 est de plus en plus proche du retour ????— LOSC (@losclive) July 1, 2020
Allez, on attend vos encouragements sous ce tweet ???? pic.twitter.com/GiibaWsZMQ
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