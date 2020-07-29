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  4. Lily Allen alkolü bırakmasını bikinili pozla kutladı: 1 yıldır ayığım!

Lily Allen alkolü bırakmasını bikinili pozla kutladı: 1 yıldır ayığım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 10:29 | Son Güncelleme

Ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen, alkol bağımlılığından kurtulmasının 1. yılını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Lily Allen'in bikinili pozuna beğeni yağdı.

Lily Allen alkolü bırakmasını bikinili pozla kutladı: 1 yıldır ayığım!

Uzun yıllar alkol bağımlılığının pençesinden kurtulamayan İngiliz şarkıcı Lily Allen, hayranlarını sevindiren bir gelişmeyi duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 35 yaşındaki Allen, alkol kullanmaya bırakmasının 1. yılı olduğunu söyledi.

İtalya’nın Capri Adası’ndan bikinili bir fotoğrafını koyan Allen, “1 yıldır tamamen ayığım. Sağlığım ve mutluluğum için minnettarım” ifadelerini kullandı.
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Bir kullanıcının neden yalnız olduğunu sorduğu şarkıcı, “Çünkü yalnız seyahat etmeye seviyorum” dedi.

Stranger Things dizisinin yıldızlarından David Harbour’la birlikte olmaya başladıktan sonra hayatını düzene sokmaya başlayan Allen’ın, Ethel ve Marnie adlı iki kızı bulunuyor.

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