Lily James, The Pursuit of Love’daki cesur sahneleriyle olay oldu

The Pursuit of Love geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Tutkulu ve romantik karakter Linda Radlett rolünde olan Lily James cesur sahneleriyle dikkat çekti.

Linda'nın Londra'daki evine bomba düşmeden önce çıplak ve hamile olarak güneşlenmesinin yer aldığı sahneler ünlü oyuncunun hayranlarından tam not aldı.

Müstehcen sahnelerin ve sözlerin bolca yer aldığı dizi daha yayınlanır yayınlanmaz konuşulmayı başardı.

Avrupa'da iki Dünya Savaşı arasında geçen hikaye, karizmatik ve korkusuz Linda ile en yakın arkadaşı ve kuzeni Fanny Logan'ın (Emily Beecham) maceralarını ve talihsizliklerini konu alıyor.



