Limonları yanlış saklıyormuşuz! Aylarca bozulmaması için...

Limonlar özellikle sıcak yaz günlerinde ancak bir hafta taze kalabiliyorlar. Aldığınız limonları kullanamadan çöpe atmaktan şikayetçiyseniz limonları saklama yönteminizi değiştirmeniz gerekiyor. Basit depolama tüyosuyla limonlarınızın aylarca dayanmasını sağlayabilirsiniz.

@ Brightly.eco tarafından hazırlanan bir TikTok videosu , turunçgillerinizin bir aydan fazla taze kalmasını sağlayarak gıda israfını nasıl önleyebileceğinizi açıkladıktan sonra 20.000'den fazla görüntülenme alarak viral oldu.

Yapmanız gereken tek şey limonları ve misket limonlarını suya batırmak ve buzdolabında saklamak.

"Limonlarınız ve misket limonlarınız kurumaya başladıklarında bozulmaya eğilimlidirler. Öyleyse, aylarca dayanmalarını sağlamak için işte size kolay bir çözüm."

Limonları sızdırmaz su dolu bir kaba koyun ve kapağını kapayın. Hazırladığınız kapları buzdolabında saklayın.





Paylaşılan videoda bu şekilde saklanan limonların aylarca bozulmadığı belirtildi.

"Tam anlamıyla ilk aldığım zamanki gibi görünüyorlar." Videoyu izleten bir kişi aynı şeyi diğer meyve ve sebzeler için yaptıklarını söyleyerek, 'Bunu avokado ve brokoli için de yapıyorum!' dedi.



