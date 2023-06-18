YEMEK

Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. Limonları yanlış saklıyormuşuz! Aylarca bozulmaması için...

    Limonları yanlış saklıyormuşuz! Aylarca bozulmaması için...

    18.06.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Meyve ve sebzelerin kolayca bozulmaması için saklama yöntemlerine dikkat etmek gerekiyor. Birçok gıdanın buzdolabına konulduğunda bozulmayacağını düşünüyoruz ancak her gıdanın saklama yöntemi farklılık gösteriyor. Limonların uzun süre bozulmaması için doğru saklama yönteminin paylaşıldığı video izleyenleri şaşırttı.

    Limonları yanlış saklıyormuşuz! Aylarca bozulmaması için...

    Limonlar özellikle sıcak yaz günlerinde ancak bir hafta taze kalabiliyorlar. Aldığınız limonları kullanamadan çöpe atmaktan şikayetçiyseniz limonları saklama yönteminizi değiştirmeniz gerekiyor. Basit depolama tüyosuyla limonlarınızın aylarca dayanmasını sağlayabilirsiniz.

    @ Brightly.eco tarafından hazırlanan bir TikTok videosu , turunçgillerinizin bir aydan fazla taze kalmasını sağlayarak gıda israfını nasıl önleyebileceğinizi açıkladıktan sonra 20.000'den fazla görüntülenme alarak viral oldu.

    Ekran görüntüsü 2023-06-18 142308

    Yapmanız gereken tek şey limonları ve misket limonlarını suya batırmak ve buzdolabında saklamak.

    Ekran görüntüsü 2023-06-18 142259

    "Limonlarınız ve misket limonlarınız kurumaya başladıklarında bozulmaya eğilimlidirler. Öyleyse, aylarca dayanmalarını sağlamak için işte size kolay bir çözüm."
    Limonları sızdırmaz su dolu bir kaba koyun ve kapağını kapayın. Hazırladığınız kapları buzdolabında saklayın.

    gfhfgjgk_720

    Paylaşılan videoda bu şekilde saklanan limonların aylarca bozulmadığı belirtildi.
    "Tam anlamıyla ilk aldığım zamanki gibi görünüyorlar." Videoyu izleten bir kişi aynı şeyi diğer meyve ve sebzeler için yaptıklarını söyleyerek, 'Bunu avokado ve brokoli için de yapıyorum!' dedi.


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Doğru karpuz nasıl seçilir? İyi karpuzu seçmenin püf noktalarıDoğru karpuz nasıl seçilir? İyi karpuzu seçmenin püf noktaları
    Anahtar Kelimeler:
    limon tiktok buzdolabı su saklama alanı saklama kabı tüyo meyve ve sebzeler meyve ve sebze

    En Çok Okunan Haberler

    Eski kocası velayet davası açınca karşılığı ağır oldu! Mahkemeden flaş karar

    Eski kocası velayet davası açınca karşılığı ağır oldu! Mahkemeden flaş karar

    Sütyensiz hali gündem olmuştu! Yine çok iddialı

    Sütyensiz hali gündem olmuştu! Yine çok iddialı

    Oyunculuğu bıraktı, gözlerden uzak yaşıyor! Sınırları zorlayan pozlar

    Oyunculuğu bıraktı, gözlerden uzak yaşıyor! Sınırları zorlayan pozlar

    Yalı Çapkını’nın Orhan'ı eski karısını da paylaşınca... "Boşanmanın da kalitelisi"

    Yalı Çapkını’nın Orhan'ı eski karısını da paylaşınca... "Boşanmanın da kalitelisi"

    Seks orucuna girmişti! Konserde yaptığıyla adından söz ettirdi

    Seks orucuna girmişti! Konserde yaptığıyla adından söz ettirdi

    Sere serpe uzandı! Sütyenli pozuyla büyüledi

    Sere serpe uzandı! Sütyenli pozuyla büyüledi

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Evi temizlerken çuval çuval para buldu

    Evi temizlerken çuval çuval para buldu

    Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

    Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

    Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

    Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

    Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

    Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

    Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

    Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.