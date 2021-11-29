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Lindsay Lohan ile Bader Shammas nişanlandı

29.11.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır herhangi bir yapımda rol almayan ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Bader Shammas ile evleniyor. Önceki gün Shammas ile nişanlanan Lohan, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile takipçileriyle paylaştı.

Lindsay Lohan ile Bader Shammas nişanlandı

2000'lerin ilk yarısında sürdürdüğü hareketli hayat tarzı ve yarattığı skandallarla gündemden düşmeyen Lindsay Lohan, bir süredir sessizliğini koruyordu.

Özel hayatını meraklı bakışlardan uzakta yaşamayı tercih eden Lohan, suskunluğunu Instagram hesabından yayınladığı gönderiyle bozdu. 35 yaşındaki Lindsay Lohan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Bader Shammas ile nişanlandığını açıkladı.

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Shammas da Lohan ile evlilik yolunda ilk adımı attığını Twitter paylaşımıyla gözler önüne serdi.

Uzun süredir hiçbir yapımda rol almayan Lohan, bu süreçte Hollywood'da değil, Dubai'de yaşadı.


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