Lindsay Lohan ile Bader Shammas nişanlandı

2000'lerin ilk yarısında sürdürdüğü hareketli hayat tarzı ve yarattığı skandallarla gündemden düşmeyen Lindsay Lohan, bir süredir sessizliğini koruyordu.

Özel hayatını meraklı bakışlardan uzakta yaşamayı tercih eden Lohan, suskunluğunu Instagram hesabından yayınladığı gönderiyle bozdu. 35 yaşındaki Lindsay Lohan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Bader Shammas ile nişanlandığını açıkladı.

Shammas da Lohan ile evlilik yolunda ilk adımı attığını Twitter paylaşımıyla gözler önüne serdi.

Uzun süredir hiçbir yapımda rol almayan Lohan, bu süreçte Hollywood'da değil, Dubai'de yaşadı.



