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Linet, Eurovision’da İsrail’i temsil etmek için katıldığı yarışmada bir üst tura çıktı! Sahne şovuyla jüriyi hayran bıraktı

04.01.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Linet İsrail'i Eurovision 2022'de temsil edecek sanatçının seçildiği X Factor yarışmasında fırtına gibi esmeye devam ediyor. My Number One şarkısındaki başarısıyla bir üst tura geçen Linet, dans performansıyla da jüri üyelerinden tam not aldı.

Linet, Türkiye’nin 2013 yılından beri katılmadığı Eurovision şarkı yarışmasında İsrail’i temsil edebilmek için katıldığı X Factor adlı yarışmasında bir kez daha sahneye çıktı. Tel Aviv doğumlu Türk-İsrail asıllı şarkıcı, sesi ve sahne şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı.

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YUNANİSTAN'A BİRİNCİLİĞİ GETİREN ŞARKIYI SÖYLEDİ

My Number One şarkısındaki başarısıyla adından söz ettiren şarkıcı, üst tura yükselmeyi başardı. ,

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My Number One, 2005 yılında Ukrayna'da düzenlenen 50. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Helena Paparizou'yla Yunanistan'a birinciliği getirmişti.

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"İSRAİL'DE DOĞDUM AMA TÜRK AİLENİN KIZIYIM"

Geçtiğimiz haftalarda yarışma hakkında konuşan Linet, üçüncü tura kaldığını belirterek "Yarışma hala devam ediyor. Birkaç aşama daha var. Ben İsrailliyim, İsrail'de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye'de yıllarımı, hayatımı geçirdim. Şimdi İsrail'i temsil ediyorum" demişti.

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"SENEYE DE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDERİM"

Türkiye'den Eurovision için teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini de belirten Linet, "Taraftarlık işini sevmiyorum. Bu sene İsrail'i temsil ederim, sonraki sene Türkiye'yi temsil ederim. Sonuçta bir dünya sahnesine çıkıyorsunuz. Önemli olan oraya çıkabilmek" şeklinde konuşmuştu.

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İsrail Linet
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