Linet İbrahim Erkal söyledi, Derya Balta'nın yorumu gündem oldu! "Kavga mı var abla?"

İbrahim Erkal'ın, hit olmuş slow şarkısı olan 'Sevme'yi müzikseverlerle buluşturan Linet, 'Duygusal şarkıyı tüm hislerim ve yorumumla yeniden seslendirmek benim içinde gurur oldu' dedi.

Kemal Başbuğ'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Sevme' isimli şarkının klibinde Linet'e, ibrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal eşlik etti.

Sosyal medyada paylaşımları ve yaptığı iyiliklerle adından sıkça söz ettiren Hakan Balta’nın eşi Derya Balta, Linet’in İbrahim Erkal’a Saygı albümünde seslendirdiği “Sevme” yorumunu hiç beğenmedi.

Derya Balta tepkisini göstermeden de duramadı ce "Ay bu ne? Kavga mı var abla ne bağırıyorsun? Tamam sesin var da şarkının da bir duygusu var ama! Ben İbrahim Abi’den dinlerim bunu" dedi.

