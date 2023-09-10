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Linet İbrahim Erkal söyledi, Derya Balta'nın yorumu gündem oldu! "Kavga mı var abla?"

10.09.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Linet, 2017 yılında aramızdan ayrılan İbrahim Erkal'ın anısına hazırlanan 'Hürmet' albümünde 'Sevme' isimli şarkıyı seslendirdi. Ancak Derya Balta, Linet'in yorumundan hiç hoşlanmadı ve tepkisiyle dikkat çekti.

İbrahim Erkal'ın, hit olmuş slow şarkısı olan 'Sevme'yi müzikseverlerle buluşturan Linet, 'Duygusal şarkıyı tüm hislerim ve yorumumla yeniden seslendirmek benim içinde gurur oldu' dedi.

Kemal Başbuğ'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Sevme' isimli şarkının klibinde Linet'e, ibrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal eşlik etti.

Sosyal medyada paylaşımları ve yaptığı iyiliklerle adından sıkça söz ettiren Hakan Balta’nın eşi Derya Balta, Linet’in İbrahim Erkal’a Saygı albümünde seslendirdiği “Sevme” yorumunu hiç beğenmedi.

Ekran Alıntısı

Derya Balta tepkisini göstermeden de duramadı ce "Ay bu ne? Kavga mı var abla ne bağırıyorsun? Tamam sesin var da şarkının da bir duygusu var ama! Ben İbrahim Abi’den dinlerim bunu" dedi.

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