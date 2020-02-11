Linet, Kardashian kalçasına 30 bin TL ödemiş

Son zamanlarda sahne kostümleriyle adından söz ettiren şarkıcı Linet, kalça operasyonuyla gündemde... Linet Kim Kardashian poposu olarak adlandırılan estetik operasyonu geçirdi.

Konserde giydiği tulum ile tüm vücut hatları belli olan şarkıcı halinden memnun görünüyordu.

Linet Kardashian kalçası için ise 30 bin TL harcadı.

Sık sık mini ve derin yırtmaç tercihiyle dikkat çeken Linet bu konuyla ilgili ise şunları söyledi:

"Sahnede yere rahat basmam lazım. O yüzden yırtmaç ve mini tercih ediyorum. Boynumu da kapatamıyorum, boğuluyormuş gibi hissediyorum. Bu kıyafetlerle mutfağa girip yemek pişirmiyoruz. Böyle pazara da gidilmez. Bunlar şov için."

