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    4. Lisede korkunç skandal! Öğretmen 15 yaşındaki kız öğrencisine salatalıkla cinsel saldırıda bulundu... 'Yılın öğretmeni' dahi seçilmişti

    Lisede korkunç skandal! Öğretmen 15 yaşındaki kız öğrencisine salatalıkla cinsel saldırıda bulundu... 'Yılın öğretmeni' dahi seçilmişti

    12.01.2024 08:26 | Son Güncelleme:
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    ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. 30 yaşındaki Brandyn Martin Hargrove isimli İngilizce öğretmeni, 15 yaşındaki ismi açıklanmayan kız öğrencisine salatalıkla tecavüz etti. Skandalın ortaya çıkmasından sonra öğretmen öğrencisiyle aralarında bir ilişki olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir lisede yılın öğretmeni olarak seçilen 30 yaşındaki Brandyn Martin Hargrove, reşit olmayan kız öğrencisine salatalık kullanarak cinsel saldırıda bulunma suçuyla görevinden uzaklaştırıldı.

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    İLİŞKİLERİ OLDUĞUNU SAVUNDU

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    Hargrove'un Teksas'ta reşit olma yaşı olan 17 yaşın altındaki bir kız öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği iddiası 2007'de ilk olarak ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Hargrove mahkemede kendisini 15 yaşındaki öğrencisiyle yaklaşık 2 yıldır devam eden rızaya dayalı bir ilişki olduğunu söyleyerek savundu.

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