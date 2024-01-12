Lisede korkunç skandal! Öğretmen 15 yaşındaki kız öğrencisine salatalıkla cinsel saldırıda bulundu... 'Yılın öğretmeni' dahi seçilmişti

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir lisede yılın öğretmeni olarak seçilen 30 yaşındaki Brandyn Martin Hargrove, reşit olmayan kız öğrencisine salatalık kullanarak cinsel saldırıda bulunma suçuyla görevinden uzaklaştırıldı.

İLİŞKİLERİ OLDUĞUNU SAVUNDU

Hargrove'un Teksas'ta reşit olma yaşı olan 17 yaşın altındaki bir kız öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği iddiası 2007'de ilk olarak ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Hargrove mahkemede kendisini 15 yaşındaki öğrencisiyle yaklaşık 2 yıldır devam eden rızaya dayalı bir ilişki olduğunu söyleyerek savundu.