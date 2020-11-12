Little Mix'ten Jade Thirlwall: 'Seks yapan yetişkin kadınlarız'

Geçtiğimiz günlerde altıncı stüdyo albümleri Confetti'yi yayınlayan Little Mix, albümdeki müstehcen şarkı sözleriyle gündeme geldi. Grubun üyesi Jade Thirlwall, müstehcen şarkı sözlerini savunarak artık herkesin bu durumu aşması gerektiğini söyledi.

Eleştiri oklarının hedefinde olan Little Mix grubu, albümle birlikte birbirinden seksi klipler yayınlamaya başladı. 27 yaşındaki Jade Thirlwall, yapılan acımasızca eleştirilere karşı onları gençlerin savunduğunu belirtti. Genç şarkıcı kadınların seks hakkında şarkı söylediklerini duyunca kimsenin şok olmaması gerektiğini söyledi.

The Sun'a konuşan Jade, "Her zaman kişisel deneyimlerimize dayanarak müzik yazıp kaydedeceğiz ve evet biz yetişkin kadınlarız ve seks yapıyoruz." dedi.

