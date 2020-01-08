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  4. Lizzo daha fazla dayanamadı! Flaş karar

Lizzo daha fazla dayanamadı! Flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Lizzo, kendisine yönelik saldırgan tavırlar içinde olan ‘troller’den bıktığını söyleyerek Twitter’ı kullanmaya ara verdiğini açıkladı.

Lizzo daha fazla dayanamadı! Flaş karar

Ünlü şarkıcı Lizzo, giyim tarzı ve tavırlarıyla son döneme damga vuran isimlerden biri. Her yaptığı hareketten sonra eleştirilere maruz kalan Lizzo, kullanıcıların kendisine yönelik saldırılarından dolayı sosyal medya platformu Twitter'ı kullanmaya ara verdiğini duyurdu.

“Artık Twitter'ı kullanamıyorum. Çok fazla trol var” diyen 31 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, trol saldırılarının azaldığını hissettiğinde tekrar Twitter'a döneceğini açıkladı.

Lizzo Los Angeles Lakers maçında damga vurduLizzo Los Angeles Lakers maçında damga vurdu

Gerçek adı Melissa Viviane Jefferson olan şarkıcının tam olarak hangi olaydan dolayı Twitter'ı terk ettiği bilinmiyor. Lizzo, istediği gibi davrandığı, vücut olumlama mesajları yaydığı, sıra dışı kıyafetler seçtiği için sık sık eleştiriye maruz kalmış ve “Asla kendimi sansürlemeyeceğim” sözleriyle kendini savunmuştu.

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