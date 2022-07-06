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Lottie Moss, bu defa sınırları zorladı! Yarı çıplak ayna pozuyla isyan etti

06.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss, sosyal medyada paylaşımlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından sıklıkla seksi pozlarını yayınlayan fenomen isim bu sefer sınırları zorladı ve yarı çıplak ayna pozuyla kadın hayranlarına seslendi.

Lottie Moss, bu defa sınırları zorladı! Yarı çıplak ayna pozuyla isyan etti

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine hitap etmeyi başaran 23 yaşındaki Moss, geçtiğimiz günlerce cinsel ilişki itirafıyla gündeme gelmişti. Cinsel ilişkinin diş fırçalamak gibi rutin bir durum olduğundan söz eden Moss, Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı paylaşımla sosyal medyanın sınırlarını zorladı.

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KADINLARA SESLENDİ

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Sansasyonel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran 23 yaşındaki Lottie Moss, Instagram paylaşımında kadınların beden ölçüleri nedeniyle belirli kalıplara sıkıştırılmaması gerektiğini savundu.

Göğüslerini elleriyle kapatarak ayna karşısında çekilen bir selfiesini yayınlayan Moss gönderisine, “Kadın vücudu inanılmaz! Son olayların ışığında onu kontrol etmeye çalışan insanları umursamıyorum. Senin vücudun, senin seçimin” notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Lottie Moss
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