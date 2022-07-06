Sosyal medya fenomeni Adriana Hughes’in dekoltesini kimse anlamadı! Hem karın hem de kasık dekoltesiyle büyüledi

Sosyal medya trendlerini yakından takip eden ve Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Hughes, son olarak Meksika tatilinden fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sundu. Siyah bir elbiseyle Tulum’da poz veren Hughes’in fotoğrafları kimi hayranlarından tam not alırken kimileri ise dekoltesini anlamsız bulduğunu dile getirdi.

“AYRICALIKLI OLMALISINIZ”

Yurt dışı tatillerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Hughes, son olarak Tulum’da ormanlık bir alanda siyah cesur elbisesiyle kameralara poz verdi.

Takipçileriyle samimi anlarını paylaşan Hughes gönderisine, “İlgi arayan insanlarla dolu bir dünyada özellikle sosyal medyada ulaşılmaz, dokunulmaz, ulaşılmaz biri olun. Özel olmak için ayrıcalıklı olmalısınız. Herkes sana ve enerjine erişememeli” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları fenomen isim gönderisini kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Hughes güzelliğiyle övgüleri toplarken dekoltesiyle de eleştiri oklarının hedefi oldu.



