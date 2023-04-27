Lottie Moss bu kez süper mini elbisesiyle sokak ortasında frikik verdi! Kimse onu durduramıyor

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak yarım milyonu aşkın takipçiye ulaşan Lottie Moss yine iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sıklıkla dekolteli kıyafet tercihiyle iddiasını ortaya koyan ünlü model sarı batik desenli mini elbisesiyle Londra’da çekilen pozlarını paylaştı. Moss’un Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda mini elbisesinden kalçasının görünmesine aldırış etmemesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Lottie Moss, İngiltere’nin başkenti Londra’da sarı batik desenli bir elbisesiyle boy gösterdi. Gri çizmeleriyle kombin yapmayı tercih ettiği pozlarına Moss sarı bir kalp ve ayçiçeği emojisi koydu.
Ayna karşısında çekilen pozlarının ardından Londra sokaklarını arşınlayan Moss, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında süper mini elbisesiyle kollarını yukarı kaldırınca frikik vermekten kurtulamadı. Moss’un gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.