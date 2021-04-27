Lottie Moss’dan çarpıcı paylaşım

Lotti Moss, Instagram hesabından siyah deri korseli halini paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda Los Angeles’te olan yıldız, İngiltere’ye döndü. İngiltere’nin covid-19 tedbirleri kapsamında 10 gün boyunca evinde karantina altında kalması gerekiyor. Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss karantina günlerini bol bol fotoğraf çekip, paylaşarak geçiriyor.

23 yaşındaki model, kafasında boynuzların görünmesini sağlayan bir Instagram filtresi kullandı. Genç yıldız fotoğrafını 'İçerideki şeytan' notuyla paylaştı.

LOTTİE MOSS EROTİK SİTEYE ÜYE OLDU

Başarılı bir moda kariyeri vaadiyle anılan sarışın güzellik Lottie Moss, şimdi influencer'ların erotik fotoğraflarının düşük fiyatlara satıldığı sitede kendisinin fotoğraflarını ve videolarını satıyor. Ailesinin bu duruma karşı olmasına rağmen bu işe devam edeceğini dile getirdi.



