Lottie Moss önce göğüs ucunu açıp poz verdi sonra da sansürledi

İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss 2022 senesinin belki de en çok konuşulan isimlerinden. Seks itirafları, erotik pozları, ablasıyla kavgaları ve sızan fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen model paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Para kazanmak amacıyla Onlyfans'ta aktik olan Lottie Moss bu sefer de meme ucunu açıp poz verdi.

Lottie Moss o anları daha sonra ise sansürleyerek Instagram'ında "Senin için çok iyi" notuyla paylaştı.

Lottie Moss, daha önce OnlyFans üzerinden müstehcen görüntüler yayınlayarak ayda 70 bin sterlin kazandığını açıklamıştı.

