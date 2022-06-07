Sosyal medyanın gerçekliğini göstermek istedi! Elinde tuvalet kağıdıyla klozet pozu olay yarattı

Vücut pozitifliği fenomeni Karina Irby, sosyal medyada sadece kişilerin göstermek istediği kadar hayatını paylaştığını vurgulayarak herkesi şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Avustralyalı fenomen kusurlarını düzeltmek ve sürekli olarak mükemmeliğe özen göstermek yerine 1.2 milyon Instagram takipçisine tuvaletten çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

“HAYATIMINDAN FARKLI KARELERİ SUNDUM”

Birbirinden farklı ruh hallerini anlatan 10 fotoprafı peşi sıra paylaşan Irby, başında klozetin üzerinde tuvalet kağıdıyla poz verdiği anları koydu. 10 farklı ruh halini paylaşmanın kendisini iyi hissettirdiğini belirten Irby, “Genellikle sosyal medyada birinin sadece bir tarafını görüyoruz. Bu yüzden size benim 10 farklı bakışımı ve ruh halimi vermeye çalıştım. Hayatımından farklı kareler sundum” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismi cesaretinden dolayı takdir ederken en doğal halini kendileriyle paylaşarak ilham olduğunu belirtti. Irby’in paylaşımı kısa sürede övgü dolu yorumlar topladı.



