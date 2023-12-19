Lottie Moss yine bildiğiniz gibi! Bluzunun dekoltesi görenleri şaşkına çevirdi... Tamamen çıplak zannettiler

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına ek olarak cinsel hayatına ilişkin itiraflarıyla da gündeme gelmeye devam eden Lottie Moss geleneğini bozmadı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımında Moss sevenlerinin karşısına cesur bir kombinle çıktı. Fenomen isim göğüs altı dekoltesinin limitlerini zorlarken paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

RESMEN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Lottie Moss, deri uzun ceketinin içine sadece göğüslerinin ucunu kapatan ilginç dekolteli bir bluz ve transparan bir pantolon seçti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya fenomeni paylaşımına Noel Baba'yı anımsatarak, "Oh la la" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Moss'un güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise kıyafeti anlayamadığı için "Hiçbir şey giymemiş mi?" yorumunu ekledi.