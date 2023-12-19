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    4. Lottie Moss yine bildiğiniz gibi! Bluzunun dekoltesi görenleri şaşkına çevirdi... Tamamen çıplak zannettiler

    Lottie Moss yine bildiğiniz gibi! Bluzunun dekoltesi görenleri şaşkına çevirdi... Tamamen çıplak zannettiler

    19.12.2023 10:13 | Son Güncelleme:
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    Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek bir kez daha Instagram'ın ilgi odağı olmayı başardı. Sosyal medyada 600 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim bu kez bluzunun dekoltesiyle görenlerine kendisini hayran bıraktı.

    Lottie Moss yine bildiğiniz gibi! Bluzunun dekoltesi görenleri şaşkına çevirdi... Tamamen çıplak zannettiler

    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına ek olarak cinsel hayatına ilişkin itiraflarıyla da gündeme gelmeye devam eden Lottie Moss geleneğini bozmadı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımında Moss sevenlerinin karşısına cesur bir kombinle çıktı. Fenomen isim göğüs altı dekoltesinin limitlerini zorlarken paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

    RESMEN BEĞENİ YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Lottie Moss, deri uzun ceketinin içine sadece göğüslerinin ucunu kapatan ilginç dekolteli bir bluz ve transparan bir pantolon seçti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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    Sosyal medya fenomeni paylaşımına Noel Baba'yı anımsatarak, "Oh la la" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Moss'un güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise kıyafeti anlayamadığı için "Hiçbir şey giymemiş mi?" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Lottie Moss
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