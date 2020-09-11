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Moda devinden 7 bin 200 liraya siperlik

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 16:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almışken, Louis Vuitton modaya uygun kişisel koruyucu ekipman geliştirme işine el attı. Fransız moda devinin 750 pound'a (7 bin 200 lira) yüz siperliği satması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Moda devinden 7 bin 200 liraya siperlik

Lüks Fransız markası Louis Vuitton, koronavirüs salgınına karşı kullanılan kişisel koruyucuları da 'modaya uydurmak' için adım attı.

Marka, 30 Ekim’de LV Shield adı verilen yüz siperliğini 750 pound'a (7 bin 200 lira) satışa çıkaracağını duyurdu.

Altın detaylarıyla süslü siperliğin kafaya geçirilen kısmında da markanın ikonik monogram baskısı bulunuyor.

Markanın sitesinde siperliğin ayrıca şapka olarak da kullanılabildiği ve fotokromik lens sayesinde güneş ışında kararak UV ışınlarını önlediği bilgisi yer alıyor.

Sık sık sıradan görünümlü kıyafetleri yüksek fiyatlardan satışa çıkarmasıyla eleştiri ve dalga konusu olan markanın koronavirüsten korunmak için maskeden sonra en çok tercih edilen yüz siperliğini modaya uydurma çabası ve biçtiği fiyat sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bazı kullanıcılar 'Etrafa saçacak paranız var mı?' yorumu yaparken bazıları da isteyenlere ücretsiz siperlik verebileceği tweetleri attı.

Kullanıcılardan bazıları ise dünya salgın kriziyle çalkalanırken markanın sadece kâr oranlarını düşünmesini eleştirdi ve "Başkalarının talihsizliklerinden para kazanmanın her zaman bir yolu var" yorumu yaptı.

Bloomberg, koronavirüs türbülansı sonrası toplanmaya başlayan piyasaların hali hazırda Avrupa'nın en zengin insanı olarak bilinen Louis Vuitton, Christian Dior gibi lüks markaların sahibi Bernard Arnault'ın servetine bir günde 11 milyar dolar kazandırdığını yazmıştı.

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