Love Island’a resmen rakip oldu! Big Brother Nijerya programında yarışmacıların öpüşme sahnesi gündem oldu

İngiltere’nin reyting rekorları kıran realite şovu Love Island’a rakip olabilecek sahneler Nijerya’da yayınlanan ‘Big Brother’ şovundan geldi. Kadın ve erkek yarışmacıların kameralarla dolu bir evde yaşadığı programı izleyenler ilginç anlara tanık oldu. İzleyicileri bir an olsun unutan iki yarışmacı birbirlerine yakınlaştı ve bir anda öpüşmeye başladı.

SOSYAL MEDYADAN DAKİKALARI SAYDILAR

Görüntüler +18 olarak tanımlanırken birçok kişi halka açık bir programdaki öpüşme sahnesinin yayınlanmasını eleştirdi. Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu görüntülerde yarışmacıların yaklaşık 3 dakika boyunca öpüştüğü dile getirildi. Sosyal medya kullanıcıları dakikaları sayarken bir kullanıcı Twitter’da yarışmacıların öpüştüğü anları paylaşarak, “Bir an hiç bitmeyecek zannettim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle kimsenin kendilerini izlemediklerini düşünüyorlar” yorumunu yaptı.