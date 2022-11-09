Love Island (Aşk Adası) programının yıldızı Eve Gale, transparan pantolonuyla hayranlarını heyecanlandırdı

Love Island güzeli Eve Gale, sosyal medyada hayal gücüne çok az şey bıraktı. Realite yıldızı, yakın tarihli bir moda çekiminin kamera arkası görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Sevilen isim kısa siyah bir tişört ve transparan pantolonuyla poz verdi. Göğüs altı dekoltesiyle hayranlarını heyecanlandırmayı başaran Gale’in transparan pantolonunda iç çamaşırı görüntü verildi.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Sosyal medyada yaklaşık 793 bin takipçisi bulunan Gale’in paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.

Takipçileri Gale’in güzelliğini öven yorumlarda buluştu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Eve her zamanki gibi muhteşemsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu hayatımda gördüğüm en güzel kıyafet” yorumunu yaptı.