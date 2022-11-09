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  4. Love Island (Aşk Adası) programının yıldızı Eve Gale, transparan pantolonuyla hayranlarını heyecanlandırdı

Love Island (Aşk Adası) programının yıldızı Eve Gale, transparan pantolonuyla hayranlarını heyecanlandırdı

09.11.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında ikiz kardeşi Jess Gale ile birlikte İngiltere’nin popüler realite şovlerinden Love Island (Aşk Adası) programına katılarak ünlenen Eve Gale cesur bir paylaşımla takipçilerini şaşırtmayı başardı. Transparan bir pantolon ve göğüs altı dekoltesi bulunan bir tişört tercih eden Eve Gale’in paylaşımı tam not aldı.

Love Island (Aşk Adası) programının yıldızı Eve Gale, transparan pantolonuyla hayranlarını heyecanlandırdı

Love Island güzeli Eve Gale, sosyal medyada hayal gücüne çok az şey bıraktı. Realite yıldızı, yakın tarihli bir moda çekiminin kamera arkası görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Sevilen isim kısa siyah bir tişört ve transparan pantolonuyla poz verdi. Göğüs altı dekoltesiyle hayranlarını heyecanlandırmayı başaran Gale’in transparan pantolonunda iç çamaşırı görüntü verildi.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

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Sosyal medyada yaklaşık 793 bin takipçisi bulunan Gale’in paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.

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Takipçileri Gale’in güzelliğini öven yorumlarda buluştu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Eve her zamanki gibi muhteşemsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu hayatımda gördüğüm en güzel kıyafet” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Love Island Eve Gale

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