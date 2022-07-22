Love Island'da sıcak gece! Danica Taylor kucak dansı yaptı

Müstehcen olayların yaşandığı Love Island isimli programda dur durak yok... Çarşaf altında ilişki yaşayanlar, kameraları umursamadan üstsüz duş alanlar ve şimdi de kucak dansı yapanlar... Danica Taylor oyun sırasında iddiasını ortaya koydu.

Danica Taylor kucak dansı yapınca seyirciler ikiye bölündü.

Kimi izleyici yarışmacının abarttığını ve erotiklik sınırlarını aştığını söylerken kimi ise tam olarak programa uygun davrandığı görüşündeydi. Bazı seyirciler "Çıkarın onu buradan" yorumlarında bulundu.

Danica Taylor adaya geldiğinden beri çiftler arasında kıskançlık krizlerine yol açıyor ve gerilimlere sebep oluyor. Bu sebeple de bazı seyirciler tarafından hoş karşılanmıyor.

Prime Alışveriş Festivali… Bu müthiş fırsatları kaçırmayın! (22.07.2022)

Samsung Cep Telefonları

Akıllı Saatler

Cep Telefonları ve Aksesuarları

Televizyon ve Ev Sinema Sistemleri

Elektrikli Küçük Ev Aletleri

Philips Kişisel Bakım Ürünleri

Philips Ev Yaşam Ürünleri

Adidas Spor Giyim

Stanley Termos ve Soğutucu Çantalar

Nespresso Kahve Makineleri

Sony Ürünleri

Bebek Bakım Ürünleri

Tüm Fırsatlar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

