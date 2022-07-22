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Love Island'da sıcak gece! Danica Taylor kucak dansı yaptı

22.07.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yarışması yeni sezonda ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor. 21 yaşındaki Danica, doğruluk mu cesaret mi oyunu sırasında kucak dansı yaptı. Danica Taylor kucak dansıyla seyircilerin gündemine girmeyi başardı. Yarışmacının dansı bazı izleyiciler tarafından ise fazla erotik bulundu.

Müstehcen olayların yaşandığı Love Island isimli programda dur durak yok... Çarşaf altında ilişki yaşayanlar, kameraları umursamadan üstsüz duş alanlar ve şimdi de kucak dansı yapanlar... Danica Taylor oyun sırasında iddiasını ortaya koydu.

Danica Taylor kucak dansı yapınca seyirciler ikiye bölündü.

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Kimi izleyici yarışmacının abarttığını ve erotiklik sınırlarını aştığını söylerken kimi ise tam olarak programa uygun davrandığı görüşündeydi. Bazı seyirciler "Çıkarın onu buradan" yorumlarında bulundu.

Danica Taylor adaya geldiğinden beri çiftler arasında kıskançlık krizlerine yol açıyor ve gerilimlere sebep oluyor. Bu sebeple de bazı seyirciler tarafından hoş karşılanmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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