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  4. Love Island yarışmacısı Shannon Singh tangasıyla salıncağa binip kocasına poz verdi

Love Island yarışmacısı Shannon Singh tangasıyla salıncağa binip kocasına poz verdi

31.05.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yarışmacılarından Shannon Singh yarışma sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Shannon Singh son olarak arkadaşıyla yarı çıplak salıncağa bindiği anlarıyla gündeme geldi.

Love Island yarışmacısı Shannon Singh tangasıyla salıncağa binip kocasına poz verdi

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası isimli programa katıldıktan sonra kısa sürede ünlenen Shannon Singh modellik yaparak ününe ün katıyor. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çeken ünlü isim son paylaşımıyla yine olay oldu.

Shannon Singh arkadaşlarıyla bahçede keyif yaparken üstsüz şekilde kocasına poz vermeyi de ihmal etmedi. Shannon Singh ve arkadaşı tanga bikinisiyle salıncağa bindi ve o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Ünlü isim daha önce çıplaklık konusunda eleştirilmesiyle ilgili "Çıplak bir vücudun tabu olduğunu ve insanların bu durumu eleştirdiğini biliyorum ama nedenini anlamıyorum" demişti.

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