Love Island yarışmacısı Shannon Singh tangasıyla salıncağa binip kocasına poz verdi

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası isimli programa katıldıktan sonra kısa sürede ünlenen Shannon Singh modellik yaparak ününe ün katıyor. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çeken ünlü isim son paylaşımıyla yine olay oldu.

Shannon Singh arkadaşlarıyla bahçede keyif yaparken üstsüz şekilde kocasına poz vermeyi de ihmal etmedi. Shannon Singh ve arkadaşı tanga bikinisiyle salıncağa bindi ve o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Ünlü isim daha önce çıplaklık konusunda eleştirilmesiyle ilgili "Çıplak bir vücudun tabu olduğunu ve insanların bu durumu eleştirdiğini biliyorum ama nedenini anlamıyorum" demişti.

