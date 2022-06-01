Love Island yıldızı AJ Bunker tatil pozlarıyla şaşkına çevirdi

28 yaşındaki Eski Love Island yıldızı AJ Bunker, 24 Haziran'daki ünlü MMA turnuvası öncesinde antrenman yaparak ter döküyor.
Plajda düzgün fiziğini sergileyen ünlü isim, üçgen bikini üstü ve uyumlu tanga bikini altlarından oluşan küçük bir tropikal bikini giydi.
Cüretkar pozlar veren ünlü isim bacaklarını gösteren, sadece alt yarısını kaplayan uyumlu pareosu ile kusursuz görüntü çizdi.
Eski Love Island yıldızı, Portekiz'deki sahile yakın bir uçurumda poz verirken tam bir amazon kadını görüntüsü çizdi.
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