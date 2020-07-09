Yeni kriz: Günün 20 saati elektrik yok

"Biz jeneratör sahipleri olarak ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bizler, devletin yerini tutmak için değil, eksiklerini kapatmak için hizmet veriyoruz. Bu dönemde bizden başka sorumluluk alan yok."

Son zamanlarda elektriklerin günde 20-22 saat kesildiğini söyleyen Saade, kendilerinin de karaborsadan yüksek fiyatlara bulmaya çalıştıkları yakıtla hizmet vermeye gayret ettiklerini ifade etti.

Lübnan Jeneratörler Cemiyeti Başkanı Abdo Saade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardan beri devletin yetersiz kaldığı elektrik sektöründe hizmet veren jeneratör sahipleri ve mevcut elektrik krizini değerlendirdi.

İç savaşın sona erdiği 1990 yılından beri milyarlarca dolar bütçe tahsis edilmesine rağmen vatandaşa 7/24 enerji sağlayacak çözüme kavuşmayan kronikleşmiş elektrik krizi, son zamanlarda ülke genelinde günde 20 saate varan kesintilerle zirveye çıktı.

Ülkedeki mevcut ekonomik krize bağlı olarak yerel para birimi Lübnan lirasında yüzde 80'e varan değer kaybı, çoğu ithal temel gıda maddelerinde fahiş fiyat artışına yol açtığı gibi uzun yıllardan beri çözülemeyen elektrik sektörünü vurdu.

"BİZİ BİTİRDİLER"

Lübnanlı vatandaş Adil Ahmed, başkent Beyrut'ta gün boyu elektrik kesintisiyle geçireceklerini hayal bile edemediklerine işaret ederek, "Elektrik akımının çoğu vilayetlerde kesintiye uğrayacağını beklemiyorduk, özellikle de Beyrut'ta. Diğer bölgelere göre daha iyi olan Beyrut'ta bugün, 2 saati geçmeyen aralıklarla elektrik hizmeti alabiliyoruz." dedi.

Beyrut'ta kafe işleten Zine Hilvani de bu şartlarda müşteriye hizmet veremediklerinden şikayet ederek, "Ürünler çöpe gidiyor. İçeri girip bu yüksek fiyatları gören müşteri geri çıkıyor. Elektrik de soğutma imkanı da klima da yok. Bizi bitirdiler." diye konuştu.

Beyrutlu genç kadın Betül, halkın bu dönemde birden çok krizle boğuştuğuna dikkati çekti. Betül, "Halk, şu anda elektrik derdine düşmüş, zamlanan ekmek fiyatının derdine düşmüş. Dünya ilerlerken bizler karanlıkta mum kullanma dönemine dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eli Fegali isimli vatandaş ise mevcut krizden, yönetimi paylaşan Müslüman ve Hristiyan siyasi grupları suçlayarak, "Allah, hırsız yöneticilere karşı Lübnan halkının yardımcısı olsun." dedi.