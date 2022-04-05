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Lüks markadan alışveriş yapamayınca adeta isyan etti! “Rus olduğum için...”

05.04.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 1 aylık süre geride kalırken tüm dünyada Rusya’ya uygulanan yaptırımlar devam ediyor. Özellikle dünyaca ünlü markaların Rusya’daki satışlarını durdurması pek çok kişi tarafından tepkilere neden olmuştu. Ünlü bir moda markasından Rus olduğu için alışveriş yapamadığını söyleyen Anna Kalashnikova sosyal medyadan isyan etti.

Lüks markadan alışveriş yapamayınca adeta isyan etti! “Rus olduğum için...”

37 yaşındaki Rus şarkıcı ve sunucu olan Anna Kalashnikova, Rusya-Ukrayna savaşının sonrasında ülkesindeki vatandaşlara uygulanan yaptırımlardan söz ederek duruma isyan etti. Global markaların Rus pazarından bir bir çıktığını ifade eden Anna Kalashnikova geçtiğimiz günlerde Dubai’deki bir alışveriş merkezinde mağazadan reddedildiğini söyledi. Kalashnikova dünyaca ünlü markaya ait olan milyon dolarlık küpe ve çantayı almak isterken “Rus olduğum için yasaklandım” ifadelerini kullandı.

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Mağaza yönetiminin markalarına ait herhangi bir ürünü Rusya’ya götüremeyeceğini söylemesi üzerine şaşırdığını dile getiren Kalashnikova, “Kimlik bilgilerimi istediler. Ardından yönetici, Rusya'da eşyaları kullanmayacağıma dair bir anlaşma imzalarsam Ruslara satış yaptıklarını söyledi.Markanın bu hareketi biyografisini gerçekten hatırlamamı sağlıyor. Coco Chanel’in yalnız bir Nazi subayının sevgilisi olduğunu değil, aynı zamanda bir Alman istihbarat ajanı olduğunu hatırladım” dedi.

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