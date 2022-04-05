Lüks markadan alışveriş yapamayınca adeta isyan etti! “Rus olduğum için...”

37 yaşındaki Rus şarkıcı ve sunucu olan Anna Kalashnikova, Rusya-Ukrayna savaşının sonrasında ülkesindeki vatandaşlara uygulanan yaptırımlardan söz ederek duruma isyan etti. Global markaların Rus pazarından bir bir çıktığını ifade eden Anna Kalashnikova geçtiğimiz günlerde Dubai’deki bir alışveriş merkezinde mağazadan reddedildiğini söyledi. Kalashnikova dünyaca ünlü markaya ait olan milyon dolarlık küpe ve çantayı almak isterken “Rus olduğum için yasaklandım” ifadelerini kullandı.

“BİR KAĞIT İMZALATTILAR”

Mağaza yönetiminin markalarına ait herhangi bir ürünü Rusya’ya götüremeyeceğini söylemesi üzerine şaşırdığını dile getiren Kalashnikova, “Kimlik bilgilerimi istediler. Ardından yönetici, Rusya'da eşyaları kullanmayacağıma dair bir anlaşma imzalarsam Ruslara satış yaptıklarını söyledi.Markanın bu hareketi biyografisini gerçekten hatırlamamı sağlıyor. Coco Chanel’in yalnız bir Nazi subayının sevgilisi olduğunu değil, aynı zamanda bir Alman istihbarat ajanı olduğunu hatırladım” dedi.



