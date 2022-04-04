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Ukraynalı dansçı silah kuşandı! Direniş çağrısı yapan pozu sosyal medyada olay yarattı

04.04.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AuRA sahne adıyla Ukrayna’da dans eden ve performansı sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Arthur Ozerov isimli bir dansçı Rus işgaline karşı mücadeleye katıldığını açıkladı. Kiev doğumlu Ozerov, askeri üniformasıyla çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ukraynalı dansçı silah kuşandı! Direniş çağrısı yapan pozu sosyal medyada olay yarattı

Ukraynalı Arthur Ozerov isimli bir dansçı, Rus askerleri tarafından 24 Şubat’tan bu yana ülkesinde devam eden işgalle mücadele etmek için sivil direnişe katıldığını açıkladı. Gösterişli sahne kıyafetlerini geride bırakarak askeri üniformasıyla sosyal medyadan bir fotoğrafını paylaşan Ozerav, “Evde öylece oturup insanların nasıl öldürüldüğünü, evlerin yıkıldığını ve ülkemin yerle bir oluşunu izleyemem” ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜ TOPLADI

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Üniforma giyerek Rus askerlerine karşı sivil direnişe katılma kararı sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Ozerov, “Bizim zaferimiz olacak. Ukrayna’yı savunmaya devam ediyoruz. Birlikte zafere ulaşacağız. Orduda asker değilim ama yardım ediyorum. Ben bir drag queen sanatçısıyım. Ülkemi seviyorum.Her birimiz bir kahraman ve bir savaşçıyız. Her birimiz Ukrayna için savaşıyoruz. Öldürüldük ama savaştık ve kazandık. Ukrayna bağımsız ve güçlü olacak." ifadelerini kullandı.

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