'Lüks nedir?' demişti! Tuba Büyüküstün yatırımlarını gayrımenkule yapmış... Dairelerinin değeri dudak uçuklattı

Tuba Büyüküstün sosyal medya gündeminden düşmüyor. Son olarak "Lüks nedir?" paylaşımı yapan oyuncu konuşmasında "Çok paran olması ve o parayla arabalar jetler, çantalar alabilmek midir lüks? Ya da özel parçalara sahip olmak mıdır? Tek, başka kimsede olmayan? Ya da sadece kendin olabilmek midir? Basit olabilmek sakin, sade ya da deli. Her nasılsan öyle kendin olabilmek, başka şeylere ihtiyaç duymamak mıdır acaba lüks?" sözleriyle dikkat çekmişti.

Lüksü sorgulayan oyuncunun gayrimenkule yatırım yaptığı ortaya çıktı. 10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın yazısında yer alan iddiaya göre; oyuncunun İstanbul'da gayrımenkul yatırımları var. Güzel oyuncu bununla da kalmamış Paris'te 2 daire daha satın almış.

İddiaya göre Tuba Büyüküstün'ün 2 dairesinin toplam değeri 3 milyon euro'ya yakın. Oyuncu ayrıca bölüm başına da 750 bin TL kazanarak iyi bir hayat sürüyor.

