M çiçeği virüsünü aylar önce bilmişti! Yusuf Güney'den yeni kehanetler: Her şeye hazırlıklı olun...

Afrika'da M çiçeği (mpox) virüsü ocak ayından bu yana görülmemiş bir hızla yayılırken kıta genelinde acil durum ilan edildi. M çiçeği virüsü gündemdeyken Yusuf Güney'in bir süre önce dedikleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Daha önce katıldığı bir programda, "Ağustos ayında çok ciddi bir pandemi geliyor" sözleri sosyal medyada gündem olan Yusuf Güney'den yeni kehanetler de gecikmedi.

Şarkıcı Güney "Her şeye hazırlıklı olun" diyerek kehanetlerini anlattı.

"İNANILMAZ VARLIKLAR TÜREYECEK"

"Öyle varlıkları gösterecekler sizlere ki aklınızı yitireceksiniz. İnanılmaz varlıklar türeyecek" diyen Yusuf Güney devamında ise şunları söyledi:

"Artık her şeye alışın, her şeye hazırlıklı olun lütfen. Nasıl kurtulacağız, bunlara karşı nasıl güçlü olacağız? Öncelikle kesinlikle korku frekansından uzak durun. Öyle yerler, öyle geçit kapıları var ki bu kapılardan acayip varlıklar getirmeye çalışıyorlar. Şeytanı bedenleştirmeye çalışıyorlar. Bu saatten sonra işler iyice karıştığında kime güveneceğini şaşıracağınız durumlar yaşayacaksınız ve kendimiz döngüler içerisinde olacağız."

"BU COVİD-19 GİBİ DEĞİL"

"Bu Covid-19 gibi değil" diyen şarkıcı yine adından söz ettirmeyi başardı. Yusuf Güney konuşmasında "Covid'de en azından ateş ve nefes darlığı içerisinde oturuyorsunuz görsel yani fiziksel anlamda bir sıkıntınız yok ama bu fiziksel anlamda da insanı deforme edebilecek ve mutsuzluğa itecek bir virüs o yüzden ne olursunuz dikkat edin" ifadelerini kullandı.