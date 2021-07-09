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Mabel Matiz bu yaz şehir şehir gezecek

09.07.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyecanla beklenen yaz konserleri bugün Mabel Matiz’le başlıyor. Uzun bir aradan sonra Bodrum Antik Tiyatro’da müzikseverlerin karşısına çıkacak olan sanatçı en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Mabel Matiz bu yaz şehir şehir gezecek

Muhteşem sesi ve sahnesiyle unutulmaz anlar yaşatacak olan Mabel Matiz, sezon boyunca hayranlarının karşısına çıkacak.

Turneye 9 Temmuz Cuma akşamı Bodrum ile başlayacak olan Matiz, 10 Temmuz Cumartesi Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 16 Temmuz Cuma Marmaris Amfi Tiyatrosu, 17 Temmuz Cumartesi Datça Açıkhava Tiyatrosu, 27 Temmuz Salı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 6 Ağustos Cuma Antalya Açıkhava, 7 Ağustos Cumartesi Alanya Açıkhava Tiyatrosu’nda misafirlerini müzik ve eğlenceye doyuracak. Şimdiden yoğun talep gören Mabel Matiz konserleri istek üzerine 14 Ağustos Cumartesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 28 Ağustos Cumartesi Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro ve 29 Ağustos Pazar Bodrum Antik Tiyatro’da yeniden müzikseverlerle olacak.

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Mabel Matiz
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