Başakşehir kaldığı yerden! Trabzon'u yıktılar

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira x (Abdulkadir Parmak dk. 44 x), Hüseyin Türkmen x, Zargo Toure x, Novak x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Yusuf Yazıcı x, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme x, Rodallega x

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx,Epureanu xx, Mahmut Tekdemir xx, Clichy xx, Emre Belözoğlu xx, İrfan Can Kahveci xx, Arda Turan xx (Elia dk. 71 x), Visca xx, Massoro xx (Soner Aydoğdu dk. 66 x), Robinho xx (Napoleoni dk. 90 ?)

Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 32), Clichy (dk. 42), Visca (dk. 86) (Medipol Başakşehir), Ekuban (dk. 48 k.k ve 49), Yusuf Yazıcı (dk. 80) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Pereira, Ekuban, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Arda Turan (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor'da, sakatlığı düzelen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ilk 11'de yer aldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile oynanan karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Karaman, Antalya kampında sakatlandıktan sonra tedavisi tamamlanan Nwakaeme'yi 11'de sahaya sürerken, Hasan Batuhan Artarslan'ı yedek soyundurdu.