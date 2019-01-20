Başakşehir kaldığı yerden! Trabzon'u yıktılar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti.

Medipol Başakşehir'in gollerini 32. dakikada İrfan Can Kahveci, 42. dakikada Gael Clichy, 48. dakikada kendi kalesine Ekuban, 86. dakikada Edin Visca kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 49. dakikada Ekuban, 80. dakikada Yusuf Yazıcı attı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, Süper Lig'de puanını 38'e çıkarmayı başardı. Trabzonspor ise ligde 29 puanda kaldı.

Trabzonspor, bir sonraki hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir ise gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Novak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, direkt kaleye yönelen top üst direkten döndü. Daha sonra kalabalık arasında kafalardan seken meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok sahip oldu.

24. dakikada konuk takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Sağ taraftan topu taşıyan Visca'nın yerden pası sonrası, savunmanın arkasına sarkan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.

25. dakikada Visca'nın sol tarafta ceza alanı son çizgisinden çıkardığı topu Epureanu kafa ile tamamlamak istedi ancak kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yatarak kontrol ederek bir kez daha gol şansı tanımadı.

32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Arda Turan, ceza alanı dışı sol çaprazında Pereira'dan sıyrılarak topu İrfan Can Kahveci'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da yerden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

42. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Robinho'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Clichy, kaleci Uğurcan Çakır'ı yere yatırdıktan sonra topu yerden düzğün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.