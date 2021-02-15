Machine Gun Kelly sevgilisi Megan Fox'u öyle bir öptü ki...

Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Brian Austin Green kısa süre önce boşanmıştı. Megan Fox'un genç sevgilisi rap'çi Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başlaması gündeme bomba gibi düşmüş ve kocasından ayrılmasıyla olay olmuştu.

Machine Gun Kelly ve Megan Fox aşkı doludizgin devam ediyor.

Fox sevgilisine kanından bir kolye hediye ederken Kelly'nin teşekkür biçimi ise şaşırttı.

Kelly sevgilisi Fox'u adeta yaladı. Kelly hediyesini "Kanını boynuma doluyorum. benim kanlı sevgilim" notuyla paylaştı.

Machine Gun Kelly ve Megan Fox'un öpüşme biçimi ve paylaşımları sosyal medyada gündem olurken Fox'un paylaşımı takipçilerinin bir kısmını ise rahatsız etti.



