MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Machine Gun Kelly sevgilisi Megan Fox'u öyle bir öptü ki...

Machine Gun Kelly sevgilisi Megan Fox'u öyle bir öptü ki...

15.02.2021 09:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Machine Gun Kelly sevgilisi Megan Fox'u öyle bir öptü ki...

Brian Austin Green’den mayıs ayında boşanan ve rap şarkıcısı Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Megan Fox'un Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu. Fox'un genç sevgilisi Fox'u adeta yaladı.

Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Brian Austin Green kısa süre önce boşanmıştı. Megan Fox'un genç sevgilisi rap'çi Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başlaması gündeme bomba gibi düşmüş ve kocasından ayrılmasıyla olay olmuştu.

Machine Gun Kelly ve Megan Fox aşkı doludizgin devam ediyor.

39289870-9260393-image-m-5_1613347266845

Fox sevgilisine kanından bir kolye hediye ederken Kelly'nin teşekkür biçimi ise şaşırttı.

39289874-9260393-image-m-8_1613347416565

Kelly sevgilisi Fox'u adeta yaladı. Kelly hediyesini "Kanını boynuma doluyorum. benim kanlı sevgilim" notuyla paylaştı.

39289896-9260393-image-m-4_1613347246043

Machine Gun Kelly ve Megan Fox'un öpüşme biçimi ve paylaşımları sosyal medyada gündem olurken Fox'un paylaşımı takipçilerinin bir kısmını ise rahatsız etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
Restoranı koronavirüs tedbirlerine uymayınca...Restoranı koronavirüs tedbirlerine uymayınca...
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Tepkilerin odağındaki Çin'den flaş koronavirüs açıklaması

Tepkilerin odağındaki Çin'den flaş koronavirüs açıklaması

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Diğer Haberler

Nazlı Kurbanzade kimdir? Nazlı Kurbanzade kaç yaşında, nereli? Ali Sunal’ın eşi Nazlı Sunal hamile mi?

Müjdesiyle gündem oldu! Kaç yaşında merak edildi

Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım

'İyi ki doğdun yol arkadaşım...'

Aslıhan Karalar'ın babası şaşkına çevirdi! Hollywood yıldızı gibi

Babası şaşkına çevirdi! Hollywood yıldızı gibi

Seksenler'in ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez ve eşinin zayıflama serüveni... Berat Yenilmez kaç kilo verdi?

25 kilo verdi! Son hali gündem oldu

CZN Burak'ın Dubai şubesi, 'koronavirüs tedbirlerine uymadığı için' kapatıldı

Restoranı koronavirüs tedbirlerine uymayınca...

Müge Anlı canlı yayında olay olmuştu! Müge Anlı Sevgi'nin kocası Davut Kıranlı intihar mı etti?

Gündeme bomba gibi düşmüştü. İntihar mı etti?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.