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Maçoğlu'nu Tuncelililer topa tuttu! Tekrar aday değil diye çorba dağıtıldı: "Biz kurtulduk, inşallah Kadıköy yanlış seçim yapmaz"

27.02.2024 09:57
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Tunceli Belediye Başkanlığından Kadıköy adaylığına keskin bir geçiş yaparak yerel seçim atmosferinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen 'komünist başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında Tuncelililerden bomba açıklamalar geldi. Maçoğlu'nun Kadıköy'den aday olması muhtarın yüzünü güldürdü, öyle ki vatandaşlara nohut çorbası dağıttı. Muhtar "Biz kurtulduk, inşallah Kadıköy yanlış bir seçim yapmaz" deyip Maçoğlu'nu topa tuttu.

Maçoğlu'nu Tuncelililer topa tuttu! Tekrar aday değil diye çorba dağıtıldı: "Biz kurtulduk, inşallah Kadıköy yanlış seçim yapmaz"

Tunceli'de bir muhtar, 'komünist başkan' olarak nam salan ve TKP'nin Kadıköy'den belediye başkanı adayı olmasıyla gündem yaratan Fatih Mehmet Maçoğlu'na demediğini bırakmadı. Maçoğlu'na hesap soran muhtar, televizyonda yüz yüze tartışma da teklif etti.

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ANKET ÇIKIŞI SES GETİRDİ

Maçoğlu dün akşam canlı yayındaydı. Yayında elindeki anket sonucunu paylaşan Maçoğlu, CHP ile aralarındaki farkı açıkladığında stüdyodakiler şaşkına dönmüştü.

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"KURTULDUĞUMUZ İÇİN ÇORBA YAPTIK"

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü muhtarı Ali Hıdır Eren ise, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kentten tekrar aday olmaması nedeniyle nohut çorbası yaparak vatandaşlara dağıttı.

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Tunceli-Erzincan sınırında bulunan Mutu’da, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan kurtuldukları için çorba yaptığını belirten muhtar Ali Hıdır Eren, Maçoğlu'nu hedef alırken şöyle konuştu:
"Bu çorbamızı yarım saatten beri dağıtıyoruz. Vatandaşlar bu çorbadan faydalandı. Neden bu çorbayı, lokmayı yaptık? Kooperatif Başkanı Maçoğlu’ndan kurtulduğumuz için bu çorbayı yaptık.

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"SEN MECLİS ÜYESİ BİLE OLAMAZSIN"

Şimdi bu Kooperatif Başkanı’na soruyorum, on sene bu memlekete ne yaptı? Belediyenin 300 milyon lira borcu var. Belediye binası 10 parçaya bölünmüş, dağılmış. Tunceli’yi ciddi bir deprem bekliyor. Bu adam keyfi İstanbul Kadıköy’de Belediye Başkan adayı olmuş. Senin Tunceli’de yüzde 5 oyun kalmadı. Sen Tunceli Belediye Meclis Üyesi bile olamazsın.

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"VERDİĞİN BURSLAR, GELEN PARALAR NEREDE?"

Biz de seçimde orada olacağız. İnşallah orada seninle bir televizyon programında bir saat oturalım. Tunceli’ye ne yaptın, verdiğin burslar, gelen paralar nerede? 10 yılda Ovacık’a, Tunceli’ye bir tane kazık çakmamışsın. Allah kabul etsin. İnşallah duamız kabul olur, Kadıköy de bundan kurtulur." (İHA)

AW150228_01Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Mehmet Maçoğlu
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