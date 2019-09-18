HABER

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 19:42 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Eynez Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağındaki tahkimat söküm çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte yaralanan işçi Mustafa Şen (35), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şen, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Söz konusu olaya ilişkin firmadan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Eynez İşletmesi'nde devam etmekte olan tahkimat söküm çalışmaları esnasında meydana gelen kaza sonucu çalışma arkadaşlarımızdan Mustafa Şen yaralanmış, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin hemen ardından hastaneye kaldırılmıştır. Yol boyunca ambulansta ve hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın maalesef çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (AA)

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
İstanbul'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildiİstanbul'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
GÜNCELLEME 8 - Tuzla'da fabrika yangınıGÜNCELLEME 8 - Tuzla'da fabrika yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa Soma maden ocağı göçük

En Çok Okunan Haberler

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden 'kaçak yapı' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'kaçak yapı' açıklaması

Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.