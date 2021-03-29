Madonna müstehcen pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü

Pop müziği kraliçesi Madonna’nın 2015’te Rebel Heart albümünün tanıtımı için Instagram’da paylaştığı fotoğrafının aslında Avustralyalı Amelia Goldie’ye ait olduğu, 28 yaşındaki kadının vücuduna kendi yüzünü photoshop ile yerleştirdiği iddiasıyla gündemdeydi.

Madonna bu iddialarla gündemdeyken öyle pozlar paylaştı ki görenler şoke oldu.

Siyah iç çamaşırlarıyla göğüslerini sergileyen 62 yaşındaki Madonna paylaşımına "Ve şimdi bir an için kendini düşünme" notunu ekledi.

Seksi iç çamaşırlarıyla verdiği pozları paylaşan Madonna'ya ünlü isimlerden yorum ve ateş emojisi yağdı.



