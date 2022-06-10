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Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesinin izinde! Bandajlı kıyafetiyle olay oldu

10.06.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madonna’nın kızı Lourdes Leon pop müziğin ikonik ismi annesinin izinden gidiyor. Fransız moda markası Mugler için kamera karşısına geçen Lourdes, annesinin 90’lı yıllardaki görünümünü taklit etti.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesinin izinde! Bandajlı kıyafetiyle olay oldu

Madonna’nın 25 yaşındaki kızı Lourdes Leon, modellik kariyerinde annesinin adımlarından ilerliyor. Fransız lüks moda markası Mugler’in yeni kampanyasında yer alan genç yıldız, annesinin 90’lı yıllardaki ikonik görünümünü kendi tarzına göre yorumladı.

Asıl adı Lourdes Maria Ciccone Leon olan yıldız, ten rengindeki bandajlı kıyafetiyle markanın reklam filminde yer aldı.

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Klipte bir limuzinin üstüne çıkan Leon, Mugler markasıyla özdeşleyen tek parça kıyafetiyle annesini andırdı. Madonna, 1990 yılında ‘Blonde Ambition’ turnesi esnasında Jean Paul Gaultier tasarımı benzer bir kıyafet giymişti.

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Koni şeklindeki göğüs bölgesiyle öne çıkan tasarım, 63 yaşındaki ikonun en bilindik görünümleri arasında yer alıyor.

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Lourdes Leon
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