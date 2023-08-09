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Magarsus dizisi ne zaman yayınlanacak? Magarsus dizisi hangi kanalda yayınlanacak, nerede çekildi?

09.08.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magarsus dizisinin ne zaman yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İlk fragmanı Mart ayında yayınlanan dizi izleyici ile buluşuyor. Ercan Kesal, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar gibi oyuncuların rol aldığı dizi için geri sayım sürüyor. Peki, Magarsus dizisi ne zaman yayınlanacak? Magarsus dizisi hangi kanalda yayınlanacak, nerede çekildi?

Magarsus dizisinin ne zaman, nerede yayınlanacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un üstlenip senaryosunu Mustafa Yürüktümen ile kaleme aldığı Magarsus dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Magarsus dizisinin tarihi, yayınlanacağı platform ve konuya dair merak edilenler...

MAGARSUS DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Magarsus dizisi 10 Ağustos 2023 Perşembe günü yayınlanacak.

MAGARSUS DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Magarsus dizisi BluTv'de ekrana gelecek.

MAGARSUS DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Magarsus dizisinin çekimleri Adana ile Mersin bölgelerinde gerçekleştirildi. Dizinin geçtiği yer ise Çukurova’da bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'dir.

MAGARSUS DİZİSİNİN ÇEKİLİĞİ SARIBAHÇE NEREDE, İLÇENİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sarıbahçe, Ceyhan ilçesinin bir mahallesidir. Bu mahallenin geçmişteki adlarından biri de Türkmen mahallesidir. Mahallenin kuruluşu, Horasan’dan gelen iki kardeşin Çukurova’ya yerleşmesi ile olmuştur.

Türkmen mahallesi, Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür. Tarihte, bu bölge ormanlarla kaplıyken, iki kardeş gelip ormanları tarlaya çevirmiş ve buraya yerleşmişlerdir. Bu kardeşler Türkmen oldukları için, köylerine de Türkmen mahallesi adını vermişlerdir.

Zamanla, tarım arazileri genişleyince, tarım işçilerine ihtiyaç duyulmuş ve bu işçilerden bazıları sezon sonunda köyde kalmışlardır. Adana’ya 70 km, Ceyhan’a 25 km mesafededir.

Türkmen mahallesi, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Mahallenin geliri, tarım ve hayvancılıkla sağlanmaktadır. Öte yandan, mahalle çevredeki köylere göre daha gelişmiş olduğu için, market, kasap, lokanta, berber ve kırahathane gibi işletmeler de mahallenin ekonomisine destek olmaktadır.

MAGARSUS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Magarsus dizisinin konusu:

"Dört tarafı narenciye bahçeleriyle sarılı, sırtını Magarsus Antik Kenti’ne yaslamış olan bir sahil ilçesi Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleri ile hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen diğer dış güçlerle olan mücadelesini ekrana taşıyor."

MAGARSUS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Magarsus dizisinin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Burcu Gölgedar, Cem Bender, Sümeyye Aydoğan, Uğur Uzunel ve Menderes Samancılar yer alıyor.

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