Erotik film yönetmeni gördüklerini anlattı! Havada uçan dışkılardan tuvalet yalayanlara kadar

Ünlü bir yetişkin film yönetmeni olan ve sektöre istemeye istemeye dahil olduğunu söylese de tam 20 yıldır bu alanda başarı ile çalışan Ivan, bu süre zarfında gördüğü en ilginç olayları anlattı. Genç adam, uçan dışkılardan setteki kavgalara ve umumi klozet yalamaya kadar her türlü şeyi gördüğünü söyledi.

'TREY'İN MÜLKÜ'

Setteki en çılgın hikayesi sorulduğunda Ivan, bir çok şey anlatabileceğini söyledi. İlk hikayesi sete sevgilisiyle gelen bir kadındı. Yetişkin film yıldızının belinde 'Trey'in (sevgilisi) mülkü' yazan bir dövmesi olduğunu gördüklerinde şoke olduklarını anlatan Ivan, prova esnasında yönetmen bir sahneyi genç kadına yakınlaşarak göstermek istediğinde nasıl kıyamet koptuğunu ve iri yarı genç adamın yönetmene 'mülkünü yıprattığı' için nasıl bağırdığını anlattı.

UMUMİ TUVALETİ YALAMIŞ

Bir başka hikaye ise sektörün partilerinde geçiyordu. Şeytani ve fetiş temalı bir partide umumi bir tuvalette sahne çekmek için orada olan Ivan, sahne bitiminde genç yıldızın tuvalet kapağını nasıl yalayarak temizlediğini anlattı. Bunun kendisini gerçekten iğrendiren bir anı olduğunu da ekledi.

DAHA KÖTÜLERİ DE VAR

Daha kötüsü ise bazı özel sahneleri çekerken tecrübe ettiği şeylerdi. Bir keresinde uçan bir dışkı gördüğüne yemin eden genç adam, başka bir film çekiminde de bir kızın kustuğunu ve sonra onu yediğini anlattı.

ONUN İÇİN BİR SAVAŞ

Yine nasıl biri olduğunu hatırlatan Ivan "Ben biraz eski kafalıyım ve ihtiyatlıyım, bu yüzden böyle şeyler gördüğümde biraz ürküyorum ve o kişi için endişeleniyorum.'' dedi. Ancak gördüklerinden ne kadar tiksinse de bunun kendisi için bir savaş olduğunu ve sektörde hayatta kalmak için elinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.



