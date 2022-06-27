Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Erotik film yönetmeni gördüklerini anlattı! Havada uçan dışkılardan tuvalet yalayanlara kadar

Erotik film yönetmeni gördüklerini anlattı! Havada uçan dışkılardan tuvalet yalayanlara kadar

27.06.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce de yetişkin film sektörüne yanlışlıkla dahil olduğunu açıklamasıyla gündem olan 20 yıllık yetişkin film yönetmeni Ivan, şimdi de erotik film setlerinde gördüğü en ilginç şeyleri paylaştı.

Erotik film yönetmeni gördüklerini anlattı! Havada uçan dışkılardan tuvalet yalayanlara kadar

Ünlü bir yetişkin film yönetmeni olan ve sektöre istemeye istemeye dahil olduğunu söylese de tam 20 yıldır bu alanda başarı ile çalışan Ivan, bu süre zarfında gördüğü en ilginç olayları anlattı. Genç adam, uçan dışkılardan setteki kavgalara ve umumi klozet yalamaya kadar her türlü şeyi gördüğünü söyledi.

'TREY'İN MÜLKÜ'

0_I-accidentally-became-a-porn-director-even-though-Im-old-fashioned-and-prudish

Setteki en çılgın hikayesi sorulduğunda Ivan, bir çok şey anlatabileceğini söyledi. İlk hikayesi sete sevgilisiyle gelen bir kadındı. Yetişkin film yıldızının belinde 'Trey'in (sevgilisi) mülkü' yazan bir dövmesi olduğunu gördüklerinde şoke olduklarını anlatan Ivan, prova esnasında yönetmen bir sahneyi genç kadına yakınlaşarak göstermek istediğinde nasıl kıyamet koptuğunu ve iri yarı genç adamın yönetmene 'mülkünü yıprattığı' için nasıl bağırdığını anlattı.

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama yanlışlıkla cinsel içerikli film yönetmeni oldum''''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama yanlışlıkla cinsel içerikli film yönetmeni oldum''

UMUMİ TUVALETİ YALAMIŞ

Bir başka hikaye ise sektörün partilerinde geçiyordu. Şeytani ve fetiş temalı bir partide umumi bir tuvalette sahne çekmek için orada olan Ivan, sahne bitiminde genç yıldızın tuvalet kapağını nasıl yalayarak temizlediğini anlattı. Bunun kendisini gerçekten iğrendiren bir anı olduğunu da ekledi.

DAHA KÖTÜLERİ DE VAR

Daha kötüsü ise bazı özel sahneleri çekerken tecrübe ettiği şeylerdi. Bir keresinde uçan bir dışkı gördüğüne yemin eden genç adam, başka bir film çekiminde de bir kızın kustuğunu ve sonra onu yediğini anlattı.

Böyle patron görülmedi! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' veren yönetmen şimdi belgeselini çekiyorBöyle patron görülmedi! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' veren yönetmen şimdi belgeselini çekiyor

ONUN İÇİN BİR SAVAŞ

3_I-accidentally-became-a-porn-director-even-though-Im-old-fashioned-and-prudish

Yine nasıl biri olduğunu hatırlatan Ivan "Ben biraz eski kafalıyım ve ihtiyatlıyım, bu yüzden böyle şeyler gördüğümde biraz ürküyorum ve o kişi için endişeleniyorum.'' dedi. Ancak gördüklerinden ne kadar tiksinse de bunun kendisi için bir savaş olduğunu ve sektörde hayatta kalmak için elinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”
Bikinisiyle meydan okudu! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”Bikinisiyle meydan okudu! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”
Kocası daha fazla dayanamadı! “40 yaşında 44 çocuk doğurdum”Kocası daha fazla dayanamadı! “40 yaşında 44 çocuk doğurdum”
Anahtar Kelimeler:
porno
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Hayvanat bahçesinde oral seks skandalı!

Hayvanat bahçesinde oral seks skandalı!

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.