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33 kiloya kadar düştü son hali korkuttu! Nihal Candan Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu! 'Bu sarhoş hali gibi durumum...'

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti. Anoreksiya nevroza adı verilen hastalık teşhisi konulan Candan son haliyle korkuttu. Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan ünlü isim yaptığı açıklamalarla yine dikkat çekmeyi başardı.

33 kiloya kadar düştü son hali korkuttu! Nihal Candan Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu! 'Bu sarhoş hali gibi durumum...'
Öznur Yaslı İkier

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilince Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başlamıştı.

Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu ve Candan 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti.

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Şimdilerde son haliyle korkutan Nihal Candan Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk oldu. Candan, Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlarken konuşma tarzı ve yavaş hareketleri ile de dikkat çekti.

Cezaevinde geçirdiği zor günlerin ardından yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Nihal Candan, tutukluluk sürecinde yaşadığı ağır stresin etkisiyle 33 kiloya kadar düştüğünü söyledi.

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'TEKERLEKLİ SANDALYEYLE BAKIM GÖRDÜM'

“Bir çocuk kilosuna kadar inmiştim” diyen Candan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Stresle başa çıkmak için yemeği değil, maneviyatı seçtim. Bedenim artık bulunduğu yeri sevmiyordu, adeta kendini ortadan kaldırmak istedi. Halüsinasyonlar görmeye başlamıştım. Son zamanlarda bir bebek gibiydim, tekerlekli sandalyeyle bakım gördüm.”

Nihal Candan, yayın boyunca sergilediği sakin ve dalgın tavırlarıyla dikkat çekti. Candan, “Bu sarhoş hali gibi görünen durumum aslında anda kalma hali,” diye konuştu.

Yaşadığı zorlu sürecin ardından bu farkındalığa istemeden ulaştığını söyleyen Candan, “Ben bir Mevlâna değilim, Mevlâna’yı geçtim, Buda da değilim. Bu hale ulaşmak isteyen keşişler altı ay ağaç kovuklarında yaşıyor ama ben o dört aylık kaotik süreçte, bilmeden, farkına bile varmadan bu hale büründüm,” sözleriyle ruh halini anlattı.

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PSİKOTERAPİSTİM TARTILMAMI YASAKLADI

Pınar Kerimoğlu’na yaptığı açıklamada tehlikeli zayıflık süreci sonrası yaşadığı psikolojik yorgunluklardan da bahseden Nihal Candan, aldığı profesyonel destekle bu süreci atlatmaya çalıştığını söyledi. “Psikoterapistim tartılmamı kesinlikle yasakladı. Artık bu kilo gündeminden bir an önce kurtulmam gerektiğini, çünkü kafamda sürekli kilo ile ilgili düşünceler oldukça kendimi toparlamamın imkânsız olduğunu söyledi,” diyen Candan, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığına odaklandığını ifade etti.

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'ZAYIFLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYDİM'

Nihal Candan, cezaevindeki son dönemlerinde iyice zayıfladığı için ailesinin ziyaretine çıkamadığı günleri de ilk kez anlattı: “Zayıflıktan ölmek üzereydim. Ailem beni ziyarete geldi ama ben ziyarete bile çıkamadım. Babam, o durumumu gördükten sonra harekete geçti. 2-3 gün daha yemek yemesem ölecektim” diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

Samimi açıklamalarda bulunan Nihal Candan, bir gününün nasıl geçtiğini de anlattı. Sabah ezanı ile güne başladığını söyleyen Candan, şunları ifade etti: Sabah namazını mutlaka vaktinde kılmaya gayret gösteriyorum. Farklı bir enerjisi var. Sonrasında anneannemle kahvaltı yapıp kahve içiyorum ve baroya gidip günlük rutin işlerime bakıyorum. Gece yatmadan önce de mutlaka yatsı namazımı kılıyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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