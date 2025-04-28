Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Barış Arduç'un tarzından ilham alan zamansız parçalar
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Barış Arduç'un tarzından ilham alan zamansız parçalar

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Arduç gibi zamansız bir yaz tarzı yakalamak sandığınızdan çok daha kolay! Barış Arduç’un sıcak yaz günlerinde tercih ettiği kombinlere baktığımızda hafif kumaşlardan üretilmiş tişörtler, salaş kesimli pantolonlar ve cool bir dokunuş katan güneş gözlükleri ön plana çıkıyor. Peki, onun rahat ama şık yaz tarzını kendinizinkine nasıl uyarlayabilirsiniz? Barış Arduç’un giyiminden ilham alarak hazırladığımız seçkiyle bu yaz hem konforlu hem de stil sahibi olmanız mümkün! İşte detaylar...

Barış Arduç gibi yazın enerjisine ayak uydurmak için hafif trikolar, rahat kesimli chino pantolonlar ve espadril gibi ayakkabılar olmazsa olmazlardan. Blazer ceket ya da ikonik bir Wayfarer gözlük ile kombininize anında havalı bir dokunuş katabilirsiniz. Üstelik bu parçaları ister sahilde isterseniz de bir yaz akşamı davetinde kullanabilirsiniz. Eğer siz de Barış Arduç’un doğallıktan ödün vermeyen, salaş ama her zaman şık duruşunu yakalamak istiyorsanız dolabınızda bu parçalara yer açmak isteyebilirsiniz!

1. Salaşlık arayanlara: GIESTO Oversize Dökümlü Gömlek

2

Barış Arduç’un yaz kombinlerindeki o havalı görünüme ulaşmak için GIESTO gömlek tam nokta atışı bir parça! Hafif ve dökümlü kumaşı sayesinde sıcak havalarda ferah hissettirirken kırışık dokusuyla ütü derdini ortadan kaldırıyor. İster düğmelerini açık bırakıp içine basic bir tişört giyin ister tek başına kullanın, her iki şekilde de şıklık garanti. Üstelik, kot şortlarla veya bol kesim pantolonlarla giyerek Barış Arduç’un yaz enerjisini kolaylıkla yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “İnce, bahar ve yaz için salaş, hoş bir parça. Renk tonu çok hoş. Bedeninize göre alabilirsiniz.”

  • “Rengi, kumaşı ve dokusu çok güzel. Ben L beden aldım, eşim için doğum günü hediyesi olarak aldım. Kalitesi zaten muazzam.”
Ürünü İncele

GIESTO gömleğin yanında Tommy Hilfiger Tjm Keten Karışımlı Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Rahatlık ve tarzı birleştiren: Jack & Jones Keten Karışımlı Kargo Jogger Pantolon

3

Barış Arduç'un yaz sokak stilinden ilham almak istiyorsanız bej tonlarındaki Jack & Jones kargo jogger pantolon, hafif keten karışımlı kumaşıyla yaz sıcağında ferah hissettirirken bol cepli tasarımıyla işlevselliği elden bıraktırmıyor. Sahil kenarında yürüyüşlerden arkadaş buluşmalarına kadar her ortamda giyebileceğiniz pantolonun bağcıklı yapısıyla belinizi dilediğiniz gibi ayarlayabilir, spor ayakkabı veya basic tişörtlerle harika kombinler yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kalıbı ve kumaş kalitesi güzel. Yazlık, çok rahat ve serin bir şekilde konforlu giyim sunacak bir ürün.”

  • “İnce kumaş, bol kesim. Yazın rahat giyilir.”
Ürünü İncele

Jack & Jones pantolonun yanında Jack & Jones Jogger Chino Pantolon ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Yazın vazgeçilmezi olan: Puma Unisex Yetişkin Script Logo Cap Şapka

4

Barış Arduç’un yazın sık sık tamamlayıcı bir aksesuar olarak kullandığı şapkalar gibi Puma'nın klasik altı panelli Script logolu şapkası, dolabınıza hem sportif hem de cool bir hava katmak için birebir. Pamuklu gabardin kumaşı sayesinde gün boyu konfor sunan şapka metal tokasıyla da kafanıza tam oturuyor. Ayrıca, beyaz tişört ve keten şortlarla kombinlendiğinde tam bir yaz klasiği haline geliyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Şık ve güzel bir şapka. Üstü sert değil yumuşak. O yüzden kalıp gibi yuvarlak durmuyor. Beğenerek kullanıyorum.”

  • “Çok beğendim, kaliteli malzemeler, ayar kayışı var, çok dayanıklı.”
Ürünü İncele

Puma şapkanın yanında Puma Unisex Yetişkin Cap Şapka ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

4. Ferah ve tarz sahibi bir seçim: United Colors of Benetton Keten Bermuda Şort

5

Barış Arduç’un doğal ve zahmetsiz görünen yaz giyimindeki vazgeçilmez parçalardan biri de keten şortlar! United Colors of Benetton’un %100 ketenden üretilmiş yeşil bermuda şortu ise sıcak günlerde hem serin hem de stil sahibi olmanızı sağlıyor. Regular kesimiyle ne çok dar ne de bol duran şortu, düz rengiyle ister beyaz bir gömlekle isterseniz de basic tişörtle kolayca kombinleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Keten kumaş olması ve araba kullanırken çok rahat olması, çok memnun kaldık.”

  • “Ne kadar gevşek/sıkı istediğinize göre normal bedeninizden başlayarak iki beden alta kadar beden seçimi yapılabilir.”
Ürünü İncele

United Colors of Benetton bermuda şortun yanında Jack & Jones Jpstbowie Şort ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Klasiklerden vazgeçemeyenlere: Levi's The Trucker Ceket

6

Barış Arduç’un cool giyimini yaz akşamlarına taşımak istiyorsanız Levi's The Trucker Ceket tam da aradığınız parça! Zamansız tasarımıyla her dönemin favorisi olan ceket, yürüyüşlerde, piknikte ya da akşamüstü buluşmalarında kurtarıcı bir kıyafet. Üstelik ister sade bir tişörtle ister ince bir hoodie ile kombinleyerek farklı tarzlar yaratılabilir. Eğer siz de Barış Arduç’un salaş ama özenli stilini seviyorsanız Trucker Ceket dolabınızın yıldız parçalarından biri olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Mükemmel. Rengi koyu tam istediğim gibi. Kalıbı iyi bol değil. İnce bir ceket, yazlık.”

  • “Boyu 182 cm ve 94 kilo olan birisi olarak L beden üzerime tam oturdu, kollar da dar gelmedi. Kollar uzun beden kısa olayı da yok, eşit, klasik ve çok güzel bir ceket.”
Ürünü İncele

Levi's ceketin yanında Giesto Deri Kruvaze Ceket ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Zamansız bir aksesuar arayanlara: Ray-Ban Wayfarer Üniseks Güneş Gözlüğü

7

Barış Arduç’un yaz kombinlerinde sıklıkla gördüğümüz ve oldukça havalı bir aksesuar olan Ray-Ban Wayfarer, klasik dikdörtgen çerçevesi sayesinde yüz hatlarınıza tam uyuyor ve %100 UV koruması ile gözlerinizi güneşten koruyor. Hem yuvarlak hem köşeli yüz tiplerine yakışan tasarımıyla her kombini bir anda şık bir seviyeye taşıyan gözlük, hafif ama dayanıklı asetat çerçevesiyle de uzun saatler rahat kullanım sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Hiçbir zaman modası geçmeyen ve çok kaliteli gözlükler.”

  • “Wayfarers'ın hem tarzını hem kalitesini hem de fiyatını çok beğendim. En iyisi!”
Ürünü İncele

Ray-Ban güneş gözlüğünün yanında Ray-Ban Erkek Clubmaster Güneş Gözlüğü ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Yaz akşamlarının olmazsa olmazı: Danger İnce Triko Tişört

8

Barış Arduç’un yaz günlerinde tercih ettiği o havalı görüntüyü Danger tişört ile kolayca yakalayabilirsiniz. Yumuşacık dokusuyla sıcak havalarda terletmeyen tişört, nefes alan yapısıyla gün boyu ferahlık veriyor. Hem jeanlerle hem chino pantolonlarla kombinleyebilir, spor ayakkabı ya da loafer ile de görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde serin havalarda ceket altına da giyilebilen tişörtü bej ve lacivert gibi sade tonlarla birleştirdiğinizde tam bir Barış Arduç tarzı ortaya çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok ince, ferah ve şık bir duruşu var, tam bedeninizi alabilirsiniz.”

  • “Çok şık bir duruşu var. Tam ince, tiril tiril dedikleri gibi. Kendi bedeninizi alabilirsiniz.”
Ürünü İncele

Danger tişörtün yanında GIESTO Efektli Kolsuz Yazlık Triko Tişört ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Ağrısız ayakların sırrı: Calvin Klein Espadril Ayakkabı

9

Barış Arduç’un yaz giyiminde sıklıkla tercih ettiği ayakkabılar için Calvin Klein'in lacivert rengiyle pek çok stile uyan espadrilleri tam size göre! Kısa topuğuyla gün boyu konfor sunan ve her türlü yazlık kıyafete kolayca uyum sağlayan ayakkabı, hafifliği ve casual duruşuyla yaz ruhuna mükemmel uyuyor! İsterseniz şort, keten pantolon veya chino ile kombinleyip sahil yürüyüşlerinde ya da yaz akşamlarında tarzınızı konuşturabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kalıbı biraz ufak, bir numara büyük tercih etmekte fayda var. Bez ayakkabı deyip geçmemek lazım, tabanı ve konforu çok iyi, kalitesi üst düzey. Ben çok memnun kaldım.”

  • “Ürün şık ve kaliteli. Kendini belli ediyor. Yaz akşamları için vazgeçilmez olacak.”
Ürünü İncele

Calvin Klein espadril ayakkabının yanında Calvin Klein Slip-on Espadril Ayakkabı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Sportif giyimde iddialı olanlara: Koton Blazer Ceket

10

Barış Arduç'un özel etkinliklerdeki o özenli şıklığını yakalamak istiyorsanız Koton'un ekru slim fit blazer ceketine bir şans verebilirsiniz. Hafif ve esnek kumaşıyla sıcak günlere ferahlık katan parça jean ve slim fit kumaş pantolonlarla da harika bir uyuma sahip. Hem gündüz davetlerinde hem de akşam yemeklerinde giyebileceğiniz ceketi beyaz tişört ve keten pantolonla kombinlediğinizde Barış Arduç’un sofistike ama salaş tarzına da ulaşabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok güzel, rengi, dokusu ve fiyat.”

  • “Kaliteli bir ceket.”
Ürünü İncele

Koton blazer ceketin yanında Danger Fit Kalıp Baharlık Trençkot Ceket ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Hem günlük hem davetlerde: Dockers Smart 360 Comfort Knit Chino Pantolon

11

Barış Arduç’un gündelik giyimindeki pantolon tercihleri Dockers Smart 360 Comfort ile birebir örtüşüyor. Dört yöne esneyen yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sunuyor ve gün boyu maksimum konfor sağlıyor. Klasik chino görünümünü modern bir rahatlıkla buluşturan model, tişört veya gömlekle kombinlendiğinde her zaman şık duruyor. Eğer zahmetsiz görünümleri seviyorsanız Dockers pantolon dolabınızın yıldız parçalarından biri olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Pantolonun kumaşı eşofman kumaşı kadar rahat. Görüntüsü de çok güzel.”

  • “Hayatımda giydiğim en kaliteli ve rahat pantolon, solma ve esneme yapmadı. Aldığım kaliltede kullanıyorum.”
Ürünü İncele

Dockers chino pantolonun yanında Koton Keten Pamuk Karışımlı Yazlık Chino Pantolon ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

İlginizi Çekebilir

Rüzgara Bırak filmindeki beyaz elbiseli halleri çok beğenildi

Rüzgara Bırak filmindeki beyaz elbiseli halleri çok beğenildi

 Çağatay Ulusoy gibi cool görünmenin formülü burada!

Çağatay Ulusoy gibi cool görünmenin formülü burada!

 Doğum günü kombini çok beğenildi! İşte Demet Özdemir'in o kıyafeti...

Doğum günü kombini çok beğenildi! İşte Demet Özdemir'in o kıyafeti...

 Kombini büyük beğeni topladı! İşte Jennifer Lopez'in iddialı ofis stili...

Kombini büyük beğeni topladı! İşte Jennifer Lopez'in iddialı ofis stili...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Mynet'in Sesi

Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç moda
İş birliği İçerikleri
Her mutfakta olması gereken uygun fiyatlı ürünleri sizin için bulduk

Her mutfakta olması gereken uygun fiyatlı ürünleri sizin için bulduk

Fazla bagaj ücreti ödememek için pratik ve etkili ipuçları!

Fazla bagaj ücreti ödememek için pratik ve etkili ipuçları!

Rüzgara Bırak filmindeki beyaz elbiseli halleri çok beğenildi

Rüzgara Bırak filmindeki beyaz elbiseli halleri çok beğenildi

BİM'e OPPO cep telefonu geliyor!

BİM'e OPPO cep telefonu geliyor!

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Hem hafif hem hızlı! Apple iPad Pro 13 inç kısa süreliğine indirimde

Hem hafif hem hızlı! Apple iPad Pro 13 inç kısa süreliğine indirimde

Hem hafif hem hızlı! Apple iPad Pro 13 inç kısa süreliğine indirimde

Hem hafif hem hızlı! Apple iPad Pro 13 inç kısa süreliğine indirimde

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

A101'e Birkenstock terlikler geliyor!

A101'e Birkenstock terlikler geliyor!

Yazın favoriniz olacak! İşte "İyi ki almışım!" diyeceğiniz ürünler

Yazın favoriniz olacak! İşte "İyi ki almışım!" diyeceğiniz ürünler

Yaza damga vuracak hafif ama etkili yaz parfümleri

Yaza damga vuracak hafif ama etkili yaz parfümleri

Bebeğinizin kesintisiz bir uyku çekmesine yardımcı olacak ürünler

Bebeğinizin kesintisiz bir uyku çekmesine yardımcı olacak ürünler

Bebeğinizin kesintisiz bir uyku çekmesine yardımcı olacak ürünler

Bebeğinizin kesintisiz bir uyku çekmesine yardımcı olacak ürünler

Sokağın ritmini trendler belirliyor! İşte ilkbahar yaz moda trendleri

Sokağın ritmini trendler belirliyor! İşte ilkbahar yaz moda trendleri

Küçük okurların kalbini kazanacak kitaplar

Küçük okurların kalbini kazanacak kitaplar

Türk kahvesi keyfinizi taçlandıracak havalı fincan takımları

Türk kahvesi keyfinizi taçlandıracak havalı fincan takımları

Stanley'nin Wild Imagination serisi indirimde

Stanley'nin Wild Imagination serisi indirimde

Airfryer’da pizza olur mu? Hem de nasıl! İşte tarifi...

Airfryer’da pizza olur mu? Hem de nasıl! İşte tarifi...

Tümünü Gör
Benzer Moda İçerikleri
Rüzgara Bırak filmindeki beyaz elbiseli halleri çok beğenildi

Rüzgara Bırak filmindeki beyaz elbiseli halleri çok beğenildi

İlkbaharın en ikonik parçası trençkotlar burada

İlkbaharın en ikonik parçası trençkotlar burada

Sokağın ritmini trendler belirliyor! İşte ilkbahar yaz moda trendleri

Sokağın ritmini trendler belirliyor! İşte ilkbahar yaz moda trendleri

Sadelikten hoşlanan kadınların çok beğendiği kol saati modelleri

Sadelikten hoşlanan kadınların çok beğendiği kol saati modelleri

Çağatay Ulusoy gibi cool görünmenin formülü burada!

Çağatay Ulusoy gibi cool görünmenin formülü burada!

Doğum günü kombini çok beğenildi! İşte Demet Özdemir'in o kıyafeti...

Doğum günü kombini çok beğenildi! İşte Demet Özdemir'in o kıyafeti...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ebru Şancı 'yayık ağızlı futbolcu eşleri' mesajını paylaştı! Yaptığı yorum dikkat çekti

'Yayık ağızlı futbolcu eşleri' mesajını paylaştı! Yaptığı yorum dikkat çekti

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jürisi kim olacak? Eda Ece'den sonra o isimler anıldı

Jüride o isimler mi var? "Tutmaz" yorumları yağdı

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş derin dekoltesiyle poz verdi! Hayranlarından yorum yağdı

Derin dekoltesiyle poz verdi! Hayranlarından yorum yağdı

Gülseren Ceylan eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'i ifşa etti: Hizmetçiyi götürdü, kız arkadaşıma yazıldı

Eski aşkı ifşa etti! "Hizmetçiyi götürdü" diyerek açık açık anlatıp...

Gonca Vuslateri AJET'e isyan etti! Milli Ampute Futbol Takımı'na verilen yanıta "Pes" diyerek isyan etti

AJET'E sert çıktı: "Buna küfür edilir normalde..."

Anıl Altan eşi Pelin Akil'i galada yalnız bırakmadı! Kocasını öptüğü an gündemde...

Boşanacakları söyleniyordu! Galada kocasını öptüğü an gündemde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.