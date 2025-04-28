Barış Arduç'un tarzından ilham alan zamansız parçalar

Barış Arduç gibi yazın enerjisine ayak uydurmak için hafif trikolar, rahat kesimli chino pantolonlar ve espadril gibi ayakkabılar olmazsa olmazlardan. Blazer ceket ya da ikonik bir Wayfarer gözlük ile kombininize anında havalı bir dokunuş katabilirsiniz. Üstelik bu parçaları ister sahilde isterseniz de bir yaz akşamı davetinde kullanabilirsiniz. Eğer siz de Barış Arduç’un doğallıktan ödün vermeyen, salaş ama her zaman şık duruşunu yakalamak istiyorsanız dolabınızda bu parçalara yer açmak isteyebilirsiniz!

1. Salaşlık arayanlara: GIESTO Oversize Dökümlü Gömlek

Barış Arduç’un yaz kombinlerindeki o havalı görünüme ulaşmak için GIESTO gömlek tam nokta atışı bir parça! Hafif ve dökümlü kumaşı sayesinde sıcak havalarda ferah hissettirirken kırışık dokusuyla ütü derdini ortadan kaldırıyor. İster düğmelerini açık bırakıp içine basic bir tişört giyin ister tek başına kullanın, her iki şekilde de şıklık garanti. Üstelik, kot şortlarla veya bol kesim pantolonlarla giyerek Barış Arduç’un yaz enerjisini kolaylıkla yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“İnce, bahar ve yaz için salaş, hoş bir parça. Renk tonu çok hoş. Bedeninize göre alabilirsiniz.”

“Rengi, kumaşı ve dokusu çok güzel. Ben L beden aldım, eşim için doğum günü hediyesi olarak aldım. Kalitesi zaten muazzam.”

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2. Rahatlık ve tarzı birleştiren: Jack & Jones Keten Karışımlı Kargo Jogger Pantolon

Barış Arduç'un yaz sokak stilinden ilham almak istiyorsanız bej tonlarındaki Jack & Jones kargo jogger pantolon, hafif keten karışımlı kumaşıyla yaz sıcağında ferah hissettirirken bol cepli tasarımıyla işlevselliği elden bıraktırmıyor. Sahil kenarında yürüyüşlerden arkadaş buluşmalarına kadar her ortamda giyebileceğiniz pantolonun bağcıklı yapısıyla belinizi dilediğiniz gibi ayarlayabilir, spor ayakkabı veya basic tişörtlerle harika kombinler yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kalıbı ve kumaş kalitesi güzel. Yazlık, çok rahat ve serin bir şekilde konforlu giyim sunacak bir ürün.”

“İnce kumaş, bol kesim. Yazın rahat giyilir.”

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3. Yazın vazgeçilmezi olan: Puma Unisex Yetişkin Script Logo Cap Şapka

Barış Arduç’un yazın sık sık tamamlayıcı bir aksesuar olarak kullandığı şapkalar gibi Puma'nın klasik altı panelli Script logolu şapkası, dolabınıza hem sportif hem de cool bir hava katmak için birebir. Pamuklu gabardin kumaşı sayesinde gün boyu konfor sunan şapka metal tokasıyla da kafanıza tam oturuyor. Ayrıca, beyaz tişört ve keten şortlarla kombinlendiğinde tam bir yaz klasiği haline geliyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Şık ve güzel bir şapka. Üstü sert değil yumuşak. O yüzden kalıp gibi yuvarlak durmuyor. Beğenerek kullanıyorum.”

“Çok beğendim, kaliteli malzemeler, ayar kayışı var, çok dayanıklı.”

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4. Ferah ve tarz sahibi bir seçim: United Colors of Benetton Keten Bermuda Şort

Barış Arduç’un doğal ve zahmetsiz görünen yaz giyimindeki vazgeçilmez parçalardan biri de keten şortlar! United Colors of Benetton’un %100 ketenden üretilmiş yeşil bermuda şortu ise sıcak günlerde hem serin hem de stil sahibi olmanızı sağlıyor. Regular kesimiyle ne çok dar ne de bol duran şortu, düz rengiyle ister beyaz bir gömlekle isterseniz de basic tişörtle kolayca kombinleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Keten kumaş olması ve araba kullanırken çok rahat olması, çok memnun kaldık.”

“Ne kadar gevşek/sıkı istediğinize göre normal bedeninizden başlayarak iki beden alta kadar beden seçimi yapılabilir.”

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5. Klasiklerden vazgeçemeyenlere: Levi's The Trucker Ceket

Barış Arduç’un cool giyimini yaz akşamlarına taşımak istiyorsanız Levi's The Trucker Ceket tam da aradığınız parça! Zamansız tasarımıyla her dönemin favorisi olan ceket, yürüyüşlerde, piknikte ya da akşamüstü buluşmalarında kurtarıcı bir kıyafet. Üstelik ister sade bir tişörtle ister ince bir hoodie ile kombinleyerek farklı tarzlar yaratılabilir. Eğer siz de Barış Arduç’un salaş ama özenli stilini seviyorsanız Trucker Ceket dolabınızın yıldız parçalarından biri olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Mükemmel. Rengi koyu tam istediğim gibi. Kalıbı iyi bol değil. İnce bir ceket, yazlık.”

“Boyu 182 cm ve 94 kilo olan birisi olarak L beden üzerime tam oturdu, kollar da dar gelmedi. Kollar uzun beden kısa olayı da yok, eşit, klasik ve çok güzel bir ceket.”

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6. Zamansız bir aksesuar arayanlara: Ray-Ban Wayfarer Üniseks Güneş Gözlüğü

Barış Arduç’un yaz kombinlerinde sıklıkla gördüğümüz ve oldukça havalı bir aksesuar olan Ray-Ban Wayfarer, klasik dikdörtgen çerçevesi sayesinde yüz hatlarınıza tam uyuyor ve %100 UV koruması ile gözlerinizi güneşten koruyor. Hem yuvarlak hem köşeli yüz tiplerine yakışan tasarımıyla her kombini bir anda şık bir seviyeye taşıyan gözlük, hafif ama dayanıklı asetat çerçevesiyle de uzun saatler rahat kullanım sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Hiçbir zaman modası geçmeyen ve çok kaliteli gözlükler.”

“Wayfarers'ın hem tarzını hem kalitesini hem de fiyatını çok beğendim. En iyisi!”

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7. Yaz akşamlarının olmazsa olmazı: Danger İnce Triko Tişört

Barış Arduç’un yaz günlerinde tercih ettiği o havalı görüntüyü Danger tişört ile kolayca yakalayabilirsiniz. Yumuşacık dokusuyla sıcak havalarda terletmeyen tişört, nefes alan yapısıyla gün boyu ferahlık veriyor. Hem jeanlerle hem chino pantolonlarla kombinleyebilir, spor ayakkabı ya da loafer ile de görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde serin havalarda ceket altına da giyilebilen tişörtü bej ve lacivert gibi sade tonlarla birleştirdiğinizde tam bir Barış Arduç tarzı ortaya çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok ince, ferah ve şık bir duruşu var, tam bedeninizi alabilirsiniz.”

“Çok şık bir duruşu var. Tam ince, tiril tiril dedikleri gibi. Kendi bedeninizi alabilirsiniz.”

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8. Ağrısız ayakların sırrı: Calvin Klein Espadril Ayakkabı

Barış Arduç’un yaz giyiminde sıklıkla tercih ettiği ayakkabılar için Calvin Klein'in lacivert rengiyle pek çok stile uyan espadrilleri tam size göre! Kısa topuğuyla gün boyu konfor sunan ve her türlü yazlık kıyafete kolayca uyum sağlayan ayakkabı, hafifliği ve casual duruşuyla yaz ruhuna mükemmel uyuyor! İsterseniz şort, keten pantolon veya chino ile kombinleyip sahil yürüyüşlerinde ya da yaz akşamlarında tarzınızı konuşturabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kalıbı biraz ufak, bir numara büyük tercih etmekte fayda var. Bez ayakkabı deyip geçmemek lazım, tabanı ve konforu çok iyi, kalitesi üst düzey. Ben çok memnun kaldım.”

“Ürün şık ve kaliteli. Kendini belli ediyor. Yaz akşamları için vazgeçilmez olacak.”

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9. Sportif giyimde iddialı olanlara: Koton Blazer Ceket

Barış Arduç'un özel etkinliklerdeki o özenli şıklığını yakalamak istiyorsanız Koton'un ekru slim fit blazer ceketine bir şans verebilirsiniz. Hafif ve esnek kumaşıyla sıcak günlere ferahlık katan parça jean ve slim fit kumaş pantolonlarla da harika bir uyuma sahip. Hem gündüz davetlerinde hem de akşam yemeklerinde giyebileceğiniz ceketi beyaz tişört ve keten pantolonla kombinlediğinizde Barış Arduç’un sofistike ama salaş tarzına da ulaşabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel, rengi, dokusu ve fiyat.”

“Kaliteli bir ceket.”

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10. Hem günlük hem davetlerde: Dockers Smart 360 Comfort Knit Chino Pantolon

Barış Arduç’un gündelik giyimindeki pantolon tercihleri Dockers Smart 360 Comfort ile birebir örtüşüyor. Dört yöne esneyen yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sunuyor ve gün boyu maksimum konfor sağlıyor. Klasik chino görünümünü modern bir rahatlıkla buluşturan model, tişört veya gömlekle kombinlendiğinde her zaman şık duruyor. Eğer zahmetsiz görünümleri seviyorsanız Dockers pantolon dolabınızın yıldız parçalarından biri olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

“Pantolonun kumaşı eşofman kumaşı kadar rahat. Görüntüsü de çok güzel.”

“Hayatımda giydiğim en kaliteli ve rahat pantolon, solma ve esneme yapmadı. Aldığım kaliltede kullanıyorum.”

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