Cool görünmenin formülü burada! İşte Çağatay Ulusoy'un kombininden ilham alan öneriler

Çağatay Ulusoy gibi sade ama etkileyici bir stil oluşturmanın anahtarı, doğru parçaları bir araya getirmekten geçiyor. Kaliteli bir deri ceket, vücuda oturan bir gömlek ve tarzınızı tamamlayan bir pantolon… Bu parçaları doğru ayakkabı ve aksesuarlarla desteklediğinizde hiç çaba harcamadan cool bir görünüme kavuşabilirsiniz. Eğer siz de Çağatay Ulusoy’un özgüvenli duruşunu yansıtan bir kombin arıyorsanız, işte dolabınızda mutlaka olması gereken parçalar!

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Eşref Rüya'nın fragman ve afişinde ünlü oyuncu genel anlamda zamansız renk ve parçaların olduğu kombinler yapıyor. Öne çıkan ilk görünüm lacivert kaban, gömlek ve kumaş pantolon içinde gördüğümüz ve smart casual tarz. İkincisi ise siyah rengin hakim olduğu deri ceket, gömlek ve pantolonla yaptığı look. Sizin de Çağatay Ulusoy gibi her an iyi görünmemeniz için hiçbir sebep yok. O zaman, trend ne olursa olsun daima çekici duracağınız parçalara göz atmak için aşağıya kaydırmaya devam edin!

1. Karizmatik ve zamansız: GIESTO Kruvaze Deri Ceket

Çağatay Ulusoy’un Eşref Rüya dizisinde gördüğümüz gibi deri ceket zamansız şıklığın anahtarı! GIESTO’nun kruvaze kesimli deri ceketi de kaliteli dokusu ve siyah renginin klasik ve güçlü duruşuyla hem casual hem de smart-casual kombinlerinizde vazgeçilmeziniz olacak. Bol kesimi sayesinde gün boyu hareket özgürlüğü sunan ceketi, jean ve sneaker'la giyerek spor bir hava katabilir ya da gömlek ve loafer ile daha klasik bir görünüm elde edebilirsiniz!

2. Klasik ve modern: Koton Slim Fit Mono Yaka Düğmeli Blazer Ceket

Blazer ceket, hem günlük hem de özel günlerde en güçlü parçalardan biri! Koton’un slim fit kesimli ve mono yakalı bu ceketi ise vücuda oturan yapısıyla iyi bir duruş sağlıyor. Klasik ve modern tarzı bir araya getiren ceket, çift kapaklı cepleriyle oldukça fonksiyonel. Günlük ofis giyiminiz için gömlek ve kumaş pantolonla kombinleyebilir, daha rahat bir stil için jean ve boğazlı kazakla kullanabilirsiniz. Klasik ayakkabılar ve zarif aksesuarlarla tamamladığınızda her ortamda gözleri üzerinize çekeceğiniz garanti!

3. Dolabınızın olmazsa olmazı: Only & Sons Uzun Kollu Gömlek

Gömlek, Çağatay Ulusoy'un yaptığı kombinlerin en kilit parçalarından biri ve Only & Sons’un uzun kollu gömleğiyle bu şıklığı zahmetsizce yakalayabilirsiniz. Dar kesimi vücuda tam otururken ters yaka detayıyla klasik gömleklere modern bir dokunuş katıyor. Göğüs cepleriyle sportif bir hava kazanan modeli, ister düğmeleri kapalı ister açık bir şekilde tişörtle birlikte kullanabilir isterseniz de siyah kot pantolon ve beyaz spor ayakkabıyla cool bir görünüm elde edebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kalitesi, duruşu, kumaşı, etiket yerleri, düğmeler arası mesafesi ve ütü kolaylığı müthiş!”

“Kesim, kumaş ve işçilik çok iyi ve özellikle fiyattan memnunum.”

4. Gardırobunuzdaki her parçayla uyumlu: HYMAN Pileli Baggy Kalıp Kumaş Pantolon

Çağatay Ulusoy’un Eşref Rüya dizisindeki zamansız ve karizmatik stilinden ilham almak isteyenler için ideal bir seçim olan HYMAN’ın pileli kumaş pantolon, baggy kalıbıyla rahatlığı ön planda tutarken bel kısmının yarı lastikli olmasıyla gün boyu konfor vererek bedeninize kolayca uyum sağlar. Kemer ile kullanım seçeneğiyle kombininize kişisel bir dokunuş katmanıza olanak tanıyan pantolonu basic bir tişört ve deri ceketle tamamlayabilir ya da klasik bir gömlek ve loafer ile sofistike bir hava yakalayabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel ve şık, gayet kullanışlı bir ürün. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim, kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz."

"Çok güzel, kaliteli, rahat ve şık görünüyor, tam bedeninizi alabilirsiniz."

5. Hem şehirde hem de hareketli günlerde size eşlik edecek: CAMPER Twins Spor Ayakkabı

Hem konfor hem de stil arayanlar için CAMPER Twins spor ayakkabısı mükemmel bir seçenek! Siyah deri yüzeyi ve asimetrik detaylarıyla dikkat çeken model, klasik spor ayakkabılara farklı bir bakış açısı getiriyor. OrthoLite geri dönüştürülmüş ayak tabanı gün boyu destek verirken EVA dış tabanı sayesinde hafif ve esnek bir kullanım sunuyor. Jean ve deri ceketle cool bir kombin yapabilir ya da blazer ceket ve slim fit pantolon ile modern bir tarz yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Rahat, kaliteli, güvenilir. Ayaklarınızı seviyorsanız, düşünmeden alın derim."

"Bağcıkların farklı olması aşırı dikkat çekici oluyor. Tasarımını çok beğendim. Rahatına düşkünler için aşırı keyifli ayakkabı tavsiye ediyorum. Tam beden alın bende sorunsuz oldu."

6. Hem teknolojik hem de stil sahibi bir aksesuar: Huawei Watch GT3 Pro Akıllı Saat (46 mm)

Çağatay Ulusoy’un Eşref Rüya dizisindeki karizmatik ve güçlü tarzını tamamlamak için lüks bir akıllı saat şart! Huawei Watch GT3 Pro, 100’den fazla egzersiz modu, detaylı sağlık takibi ve uzun pil ömrüyle günlük hayatınızı kolaylaştırıyor. Bluetooth arama özelliği sayesinde telefonunuz elinizde olmasa bile iletişimde kalabilirsiniz. Üstelik müzik senkronizasyonu ve Watch AppGallery desteğiyle tam bir kişisel asistan gibi çalışıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kaliteli ve kullanışlı üstelik çok iyi fiyat, saat size istediğiniz her şeyi sunuyor, telefonla uyumu üst düzey. Almak isteyenler hiç düşünmeden alabilir.”

“Akıllı saatte uzun batarya süresi ve şıklık istiyorsanız fiyat/performans olarak Huawei GT3 Pro'dan daha mantıklı bir ürün yok. 1 yılı aşkın süredir iPhone telefonumla kullanıyorum, hiçbir sorun yaşamadım.”

7. Günlük şıklığın anahtarı: Jack & Jones Jjchuc Kaban

Çağatay'ın dizideki cool ve karizmatik tarzını yakalamak için lacivert bir kaban olmazsa olmaz! Jack & Jones’un kabanı, hafif ve nefes alabilen kumaşıyla gün boyu konfor sunarken havalı duruşuyla her parçayla kolayca uyum yakalıyor. Ceket yaka tasarımı ve astarlı yapısıyla casual ya da günlük kombinlerinize lüks bir dokunuş katan kaban, ön cepleriyle de işlevsel bir kullanım yaratıyor. Siz de Jack & Jones kabanı jean ve sneaker ile spor bir görünüm, kumaş pantolon ve loafer ile tam bir şehir beyefendisi havası yakalayabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Güzel kaban. Resimdeki gibi görünüyor. Biraz ince olduğu için Avrupa kışında tek başına yeterli değil ama altında kazakla mükemmel.”

“Çok güzel bir erkek paltosu. Kazakla giymek işe yarar. İç cep ve 2 adet yan cebi var.”

8. Zamansız kesimiyle: Wrangler Uzun Kollu Gömlek

Düz lacivert tasarımıyla her kıyafete uyum sağlayan Wrangler gömlek, Eşref Rüya dizisinde Çağatay'ın günlük ve smart-casual tarzının vazgeçilmezi gibi görünüyor! %100 pamuk dokusunun nefes alabilen yapısıyla gün boyu konfor yaratırken regular fit kesimi ile vücuda tam oturuyor. Uzun kollu yapısıyla mevsim geçişlerinde ideal bir seçim olan gömleğin lacivert rengiyle klasik bir duruş yakalayabilirsiniz. Kombinlerken de gideceğiniz yere göre ister kot pantolon ve sneaker ile isterseniz de blazer ceket ve klasik ayakkabıyla farklı bir hava yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaş kalınlığı ideal, oldukça kaliteli.”

“Güzel, mevsimlik ve spor bir gömlek. Aynı zamanda kaliteli.”

9. Yenilikçi ve klasik tasarımın birleşimi: DeFacto Modern Fit Blazer Ceket

DeFacto’nun modern fit kesimli lacivert ceket modeli, pamuk karışımlı esnek dokusuyla hem konfor hem de şıklık sunuyor. İki düğmeli tasarımı ve cep detaylarıyla klasik bir görünüm kazandırırken iş hayatından özel davetlere kadar her ortamla kolayca uyum yakalıyor. Kumaş pantolon ve klasik ayakkabılarla tamamlayarak Çağatay Ulusoy'un dizideki görünümleri gibi tam bir iş adamı havası yakalayabilir, jean ve basic bir tişörtle kombinleyerek smart-casual bir tarza bürünebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ceketin rengi, kumaşı ve kalıbı çok güzel.”

“Tam beden alın harika bir ceket. Hem esnek hem vücuda tam oturuyor.”

10. Özel günlerde vazgeçilmeziniz: Ducavelli Elite Hakiki Deri Klasik Ayakkabı

Kombinlerinizi tamamlayacak zamansız bir klasik ayakkabı arıyorsanız Ducavelli’nin hakiki deri ayakkabısı tam size göre! Kaliteli deri yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanımı olan ayakkabı, iç astarıyla ayağınızın gün boyu hava almasını sağlıyor. Neolit tabanı ile dayanıklılığı artırılan ve arka topuk desteğiyle aşınmaya karşı güçlendirilen model, hem klasik hem de modern görünümler için ideal. Takım elbiseyle tamamlayarak özel günlerde şıklığınızı konuşturabilir, chino pantolon ve blazer ceketle günlük stilinize zarif bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ölçü tam, ayağıma rahat uydu. Günlük giymek için değil de özel günlerde giymek için aldım. İlk gün evde giyerek denedim; bir kaç saat ayağımda kaldı ve rahatsızlık vermedi.”

“Kaliteli, güzel ve çekici bir duruşu var. İyi ki almışım dedim.”

