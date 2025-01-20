Deha'nın Kuduz'u Emir Benderlioğlu'nun eşi ünlü oyuncuymuş! Pozlarına beğeni yağdı

Emir Benderlioğlu, 'Deha' dizisinde Kuduz karakterine hayat veriyor. Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Onur Saylak, Taner Ölmez gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Benderlioğlu'nun performansı dikkatleri üzerine çekti. Kuduz karakteri ile diziye yeni bir soluk getiren oyuncunun özel hayatı da merak edildi.

Emir Benderlioğlu, 'Deha' dizisinin kadrosuna dahil olduktan sonra, özel hayatı ile de dikkat çekti. İzleyiciler, Benderlioğlu'nun eşinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun eşi, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu çıktı. İkili, daha önce birlikte aynı projede yer almışlardı ve yıllardır mutlu bir evlilik sürdürüyorlar.

Çiftin sosyal medyada paylaştıkları pozlar da büyük beğeni alıyor. Deha'da dikkat çeken oyuncunun fanları sosyal medyada aşk dolu pozlara beğeni yağdırıyor.



Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu, 2010 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 'Nur' adını verdikleri bir kız çocuklarıyla mutlu bir aile hayatı sürüyor.