MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deha'nın Kuduz'u Emir Benderlioğlu'nun eşi ünlü oyuncuymuş! Pozlarına beğeni yağdı

Deha'nın Kuduz'u Emir Benderlioğlu'nun eşi ünlü oyuncuymuş! Pozlarına beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.01.2025 11:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Deha' dizisinde 'Kuduz' karakteriyle izleyicilerin dikkatini çeken Emir Benderlioğlu'nun özel hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun eşi kim? İşte, Emir Benderlioğlu'nun eşiyle ilgili merak edilenler...

Deha'nın Kuduz'u Emir Benderlioğlu'nun eşi ünlü oyuncuymuş! Pozlarına beğeni yağdı

Emir Benderlioğlu, 'Deha' dizisinde Kuduz karakterine hayat veriyor. Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Onur Saylak, Taner Ölmez gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Benderlioğlu'nun performansı dikkatleri üzerine çekti. Kuduz karakteri ile diziye yeni bir soluk getiren oyuncunun özel hayatı da merak edildi.

Ekran görüntüsü 2025-01-20 115323

Emir Benderlioğlu, 'Deha' dizisinin kadrosuna dahil olduktan sonra, özel hayatı ile de dikkat çekti. İzleyiciler, Benderlioğlu'nun eşinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun eşi, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu çıktı. İkili, daha önce birlikte aynı projede yer almışlardı ve yıllardır mutlu bir evlilik sürdürüyorlar.

Ekran görüntüsü 2025-01-20 115347

Büyük ayrılık! Aras Bulut İynemli'den veda paylaşımı Büyük ayrılık! Aras Bulut İynemli'den veda paylaşımı

Çiftin sosyal medyada paylaştıkları pozlar da büyük beğeni alıyor. Deha'da dikkat çeken oyuncunun fanları sosyal medyada aşk dolu pozlara beğeni yağdırıyor.

Ekran görüntüsü 2025-01-20 115448
Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu, 2010 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 'Nur' adını verdikleri bir kız çocuklarıyla mutlu bir aile hayatı sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Emir Benderlioğlu Deha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sergen Yalçın, şampiyonluk yolundaki favorisini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Sergen Yalçın, şampiyonluk yolundaki favorisini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Elektrikli skuterlerla ilgili düzenleme geliyor! 6 bin 923 TL cezası var

Elektrikli skuterlerla ilgili düzenleme geliyor! 6 bin 923 TL cezası var

SON DAKİKA | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Manchester United, 131 yıl sonra imkansızı başardı! Yenilgiye doymayan İngiliz devinde Altay Bayındır'a gün doğdu...

Manchester United, 131 yıl sonra imkansızı başardı! Yenilgiye doymayan İngiliz devinde Altay Bayındır'a gün doğdu...

CHP haftaya hareketli başladı, Mansur Yavaş sessiz kalmadı

CHP haftaya hareketli başladı, Mansur Yavaş sessiz kalmadı

Taziye evi kan gölüne döndü: Pompalı tüfekle katliam yaptı

Taziye evi kan gölüne döndü: Pompalı tüfekle katliam yaptı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.