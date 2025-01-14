Ebru Gündeş'ten boşanan Reza Zarrab Miami'de evleniyor! Ünlü isim de düğüne gitti

Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran Reza Zarrab iddialara göre evleniyor. Bir süre tutuklu olan Reza Zarrab, Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop ile Miami’de evleneceği iddiasıyla yine gündeme geldi.

Reza Zarrab, evlendiği iddialarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her yazılana inanmayın. Her söylenen lafa kanmayın. Ben sıkıldım onlar sıkılmadı. Tek fotoğraf 2 arkası dönük insan. Başka yok, gerisini siz tamamlayın. Açık söylemek gerekirse dertleri şu! Ebru hanım biriyle evlenince hemen ben de misilleme yapacağım, koşa koşa birini buldum algısı yaratılmak isteniyor…” ifadelerini kullanmıştı.

Söylemezsem Olmaz bu iddiayı yeniden gündeme getirdi ve Bursalı Dilara Altıntop ile Reza Zarrab'ın düğün hazırlığında olduğunu iddia etti.

DEMET AKALIN DA DÜĞÜNE GİTTİ Mİ?

İddiaya göre düğün için Türkiye’den Miami’ye gidenler arasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile ilişkisiyle tanınan Derya Tuna’nın da olduğu öğrenildi.

Ebru Gündeş’in yakın arkadaşı şarkıcı Demet Akalın’ın da dün hayat arkadaşı Okan Kurt’la beraber Miami’ye uçması ise kafaları karıştırdı.