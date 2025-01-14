MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Gündeş'ten boşanan Reza Zarrab Miami'de evleniyor! Ünlü isim de düğüne gitti

Ebru Gündeş'ten boşanan Reza Zarrab Miami'de evleniyor! Ünlü isim de düğüne gitti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.01.2025 11:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilara Altıntop ile ilişki yaşamasıyla gündeme gelen Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab evleneceği iddialarıyla yine dikkat çekti. İddialara göre Miami'de gerçekleşecek düğüne ünlü isimler de gidiyor.

Ebru Gündeş'ten boşanan Reza Zarrab Miami'de evleniyor! Ünlü isim de düğüne gitti

Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran Reza Zarrab iddialara göre evleniyor. Bir süre tutuklu olan Reza Zarrab, Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop ile Miami’de evleneceği iddiasıyla yine gündeme geldi.

Reza Zarrab, evlendiği iddialarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her yazılana inanmayın. Her söylenen lafa kanmayın. Ben sıkıldım onlar sıkılmadı. Tek fotoğraf 2 arkası dönük insan. Başka yok, gerisini siz tamamlayın. Açık söylemek gerekirse dertleri şu! Ebru hanım biriyle evlenince hemen ben de misilleme yapacağım, koşa koşa birini buldum algısı yaratılmak isteniyor…” ifadelerini kullanmıştı.

Söylemezsem Olmaz bu iddiayı yeniden gündeme getirdi ve Bursalı Dilara Altıntop ile Reza Zarrab'ın düğün hazırlığında olduğunu iddia etti.

Ekran görüntüsü 2025-01-14 114911

DEMET AKALIN DA DÜĞÜNE GİTTİ Mİ?

İddiaya göre düğün için Türkiye’den Miami’ye gidenler arasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile ilişkisiyle tanınan Derya Tuna’nın da olduğu öğrenildi.

Ekran görüntüsü 2025-01-14 115003

Ebru Gündeş’in yakın arkadaşı şarkıcı Demet Akalın’ın da dün hayat arkadaşı Okan Kurt’la beraber Miami’ye uçması ise kafaları karıştırdı.

İlginizi Çekebilir

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

 Ömür boyu garantili! Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu

Ömür boyu garantili! Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu

 Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

 Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

 Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

 Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!
Anahtar Kelimeler:
reza zarrab
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konya, Sivas, Ankara, Erzurum, Van ve Antalya'nın toplamından daha büyük alan yandı! Los Angeles'ta 'kırmızı bayrak' alarmı

Konya, Sivas, Ankara, Erzurum, Van ve Antalya'nın toplamından daha büyük alan yandı! Los Angeles'ta 'kırmızı bayrak' alarmı

"Sonu geldi" dedi, terör örgütü için üç seçenek sundu

"Sonu geldi" dedi, terör örgütü için üç seçenek sundu

MYNET ÖZEL | Faizsiz kredi, doğum yardımları sonrası 3 yeni paket daha yolda!

MYNET ÖZEL | Faizsiz kredi, doğum yardımları sonrası 3 yeni paket daha yolda!

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak?

Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak?

Yangının küle çevirdiği Los Angeles'daki evinin terasından paylaştı! Tepki çekti

Yangının küle çevirdiği Los Angeles'daki evinin terasından paylaştı! Tepki çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.