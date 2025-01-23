"Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında" demişti! Nedim Saban'ın ifadesi ortaya çıktı! Bu defa şaşırttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddiaların araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma başlatmıştı.

Serenay Sarıkaya ve Deniz Işın'ın ardından oyuncu Nedim Saban ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdi. İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Saban ifadesini verdikten sonra da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Saban, Ayşe Barım'ın soruşturmasıyla ilgili çağrıldım ama ben daha çok sektörle ilgili konuştum. Daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok tweet attım. Yani sadece bu son olayla ilgili değil de konu sadece Ayşe Barım değil, daha çok bu sektörün sorunu diye düşünüyorum açıklamasını yaptı.

'KONU SADECE AYŞE BARIM DEĞİL'

Saban, 'Ayşe Barım'ın soruşturmasıyla ilgili çağrıldım ama ben daha çok sektörle ilgili konuştum. Tabii ki Sayın Savcı'nın gizliliğidir, yani dosyadaki gizliliğidir bu ifadem.

Tweete ilişkin de soruldu ama ben bu konuda duyarlı olduğum için, daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok tweet attım. Yani sadece bu son olayla ilgili değil de, konu sadece Ayşe Barım değil, daha çok bu sektörün sorunu diye düşünüyorum. Bir de öğrencide yetiştirdiğim için, öğrencilerimin hüznünü ve mutsuzluğunu görünce daha da mutsuz oldum. O yüzden duyarlı olduğum bir konu. Özellikle de tiyatro olunca daha da duyarlıyım. Sinema ve dizisi sektörünü bilmediğim için o konuda konuşmadım. Daha çok tiyatroda yaşanan ve oyuncularımızın daha mutlu olabilmesi için düşündüğüm şeyler söylemeye çalıştım' dedi.

Nedim Saban sosyal medyadan Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında paylaşımını yapmıştı.

(DHA)