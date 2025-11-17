MAGAZİN

Fatih Altaylı, Manifest şimdi de Hasan Can Kaya! Oktay Saral “Şarlatan” diyerek seslendi

Hasan Can Kaya için “Şarlatan” dedi… Son dönemde yaptığı çıkışlarla çok konuşulan Cumhurbaşkanı Danışmanlarından Oktay Saral, Konuşanlar isimli programı hazırlayıp sunan Hasan Can Kaya'yı hedef aldı. Tepkiye neden olan anlar da ortaya çıktı.

Hasan Can Kaya'nın bir programında seyirciyle yaşadığı diyaloğa ait ekran görüntülerini paylaşan ve Kaya'nın dini değerlerle alay ettiğini belirten Oktay Saral, Hasan Can Kaya için "Şarlatan" ifadesini kullandı.

Daha önce de Fatih Altaylı için "Suyu ısındı" paylaşımı yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Oktay Saral, Hasan Can Kaya için şu paylaşımı yaptı:

“YETKİLİ MERCİLER” ÇIKIŞI

"Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum."

TEPKİNİN NEDENİ NE?

Hasan Can Kaya, son programında gelen konuğa "Hz. İsa eğer EYT'den yararlansaymış senin gibi olurmuş." ifadelerini kullandı. Kişiyi ayağa kaldıran ve ellerini açtıran Hasan Can Kaya, "Bakın sizin için çarmıha da gerindi." dedi.

MANİFEST GRUBUNA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Oktay Saral, Manifest isimli grup için de ""Manifest" grubu denen bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar,bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır." ifadesini kullanmıştı. Daha sonra Manifest grubu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

