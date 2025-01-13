Gizem Karaca hamile! Karnını paylaştı: "En güçlü dönemimdeyim"

Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan ve bir süredir İstanbul'un kalabalığından uzakta doğa içinde yaşayan güzel oyuncu Gizem Karaca setlerden uzak kalmaya karar vermişti.

Oyuncu Gizem Karaca, bir süredir hamilelik iddiasıyla gündemdeydi. Konuya dair açıklama yapmayan Gizem Karaca iddiaları pozlarıyla doğruladı.

7 yıldır Kemal Ekmekçi ile evli olan Gizem Karaca, büyüyen karnını paylaşarak pozuna "Yandan ben" notunu düştü.

"HAYATIM OYUNCU HEP KİLO ALMA GİZEM DERDİM"

Daha sonra yaptığı paylaşımda hamilelik sürecinden bahseden Karaca, şu ifadeleri kullandı: "Hayatım boyunca: Kilo alma Gizem, projeye hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme, bunu içme... Peki şu an? Hiçbiri umurumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerde benim kaymaklı peynir tatlım? Yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep..."