Kayıp aranıyor! Azem nerede? İnci Taneleri hikayeyi hayatın içine taşıdı

Bir ilan, sayısız senaryo

Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ karakterinin akıbeti, 29 Ocak’ta üçüncü sezonuna merhaba diyecek olan İnci Taneleri’nin en büyük bilinmezi haline geldi. Ortaya çıkan kayıp ilanı, “Azem kaçırıldı mı?”, “Kendi isteğiyle mi ortadan kayboldu?”, “Bu sessizlik büyük bir hesaplaşmanın habercisi mi?” sorularını beraberinde getirdi.

Telefonun ucunda İzzet var

İnci Taneleri’nde gizemi artıran bir başka unsur kayıp ilanındaki telefon oldu. 0212 706 95 80 numaralı hattı arayanları, dizinin sevilen karakterlerinden İzzet’in anonsu karşıladı. “Alo Mısır Palas, buyurun…” sözleriyle açılan telefonda, izleyiciler bu kez bizzat dizinin dünyasına davet edildi. İzzet’in sesinden gelen anons, merakı daha da artırdı. İnci Taneleri’nin klasik tanıtım anlayışının dışına çıkarak hikâyeyi hayatın içine entegre etmesi izleyicileri heyecanlandırdı. Dizi sektöründe de heyecanla takip edilen iletişim çalışması, İnci Taneleri’nin yeni sezonuna dair merakı ikiye katladı.

BKM imzalı İnci Taneleri, 3. sezonuyla kayıp ilanları, çalan telefonlar ve cevap bekleyen sorularla 29 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.