Kolpaçino'nun Nedim'i Gezi soruşturmaları sürerken Engin Altan Düzyatan ve Tamer Karadağlı'yı hatırlattı... Sözleri gündem oldu

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Ayşe Barım'a yıllar sonra açılan Gezi soruşturmasında ünlü isimler de Gezi Parkı eylemlerine gittikleri için ifadeye çağrıldı.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu önce tanık olarak ifade verdi ardından ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun verdiği ifadeleri, Mehmet Ali Alabora ile olaylar sürecindeki irtibatları olduğunu, birlikte eylem görüntülerinin olduğunu; ancak buna rağmen irtibat kurmadıklarını söylemeleri sebebiyle iki ünlü ismin yalan beyanda bulundukları kararına vararak yalan tanıklık suçundan ayrıca soruşturma başlattı.

SÖZÜNÜ SAKINMADI

Soruşturmalar sonrası Gezi Parkı'na giden ünlü isimler yine gündeme geldi. Son olarak Kolpaçino'nun Nedim'i Orhan Aydın bu konuda bazı ünlü isimleri hatırlattı.



Magazinburada'ya konuşan Orhan Aydın “Gezi Parkının en önde gideni Engin Altan Düzyatan, şu anda en iyi dizilerde en iyi yerlerde oynuyor. Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları'nın başında. Benim bir siyasi görüşüm yok! Benim o yüzden çok da kimseye eyvallahım yok. Bu saatten sonra azdan az gider çoktan çok gider" dedi.

O sözler sosyal medyada da çok defa paylaşıldı.