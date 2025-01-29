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Kolpaçino'nun Nedim'i Gezi soruşturmaları sürerken Engin Altan Düzyatan ve Tamer Karadağlı'yı hatırlattı... Sözleri gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2025 08:32
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Menajer Ayşe Barım’a ilişkin Gezi Parkı soruşturmasında tanık olarak ifadelerine başvurulan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında yalan beyanda bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Kolpaçino fiminde rol alan Orhan Aydın Engin Altan Düzyatan ve Tamer Karadağlı hatırlatmasıyla gündeme geldi.

Kolpaçino'nun Nedim'i Gezi soruşturmaları sürerken Engin Altan Düzyatan ve Tamer Karadağlı'yı hatırlattı... Sözleri gündem oldu

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Ayşe Barım'a yıllar sonra açılan Gezi soruşturmasında ünlü isimler de Gezi Parkı eylemlerine gittikleri için ifadeye çağrıldı.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu önce tanık olarak ifade verdi ardından ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun verdiği ifadeleri, Mehmet Ali Alabora ile olaylar sürecindeki irtibatları olduğunu, birlikte eylem görüntülerinin olduğunu; ancak buna rağmen irtibat kurmadıklarını söylemeleri sebebiyle iki ünlü ismin yalan beyanda bulundukları kararına vararak yalan tanıklık suçundan ayrıca soruşturma başlattı.

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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı!

SÖZÜNÜ SAKINMADI

Soruşturmalar sonrası Gezi Parkı'na giden ünlü isimler yine gündeme geldi. Son olarak Kolpaçino'nun Nedim'i Orhan Aydın bu konuda bazı ünlü isimleri hatırlattı.

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Magazinburada'ya konuşan Orhan Aydın “Gezi Parkının en önde gideni Engin Altan Düzyatan, şu anda en iyi dizilerde en iyi yerlerde oynuyor. Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları'nın başında. Benim bir siyasi görüşüm yok! Benim o yüzden çok da kimseye eyvallahım yok. Bu saatten sonra azdan az gider çoktan çok gider" dedi.

O sözler sosyal medyada da çok defa paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
Halit Ergenç Ayşe Barım
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